Choáng với cảnh "biển người" đổ về Cát Bà sáng 30/4: Phà Đồng Bài đông đúc, ô tô nối đuôi dài cả cây số

Diễm Tú |

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng vạn du khách đổ về Cát Bà khiến bến phà Đồng Bài - Cái Viềng quá tải, ô tô nối đuôi cả cây số, xe máy chen chúc dưới nắng.

Chưa bao giờ Cát Bà lại "nóng" như sáng nay. Từ khi trời còn chưa rõ mặt người, dòng phương tiện đã bắt đầu đổ về bến phà Đồng Bài (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng). Càng về sáng, cảnh tượng càng trở nên ngợp thở: Ô tô xếp hàng dài hàng cây số, xe máy chen chúc nối đuôi nhau, du khách đội nắng kiên nhẫn chờ tới lượt qua phà ra đảo. Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh ghi lại tình trạng "vỡ trận" này được chia sẻ chóng mặt, khiến nhiều người dự định đi Cát Bà phải chùn bước.

Ngay từ sáng sớm ngày 30/4, nhiều phương tiện đã có mặt tại bến phà Đồng Bài để xếp hàng chờ chuyến đầu tiên. Đến khoảng 8h sáng, dòng xe chờ qua phà đã kéo dài cả cây số.

Ảnh: Hạnh Trần/Otofun Hải Phòng

Lý do của tình trạng quá tải này một phần đến từ việc TP Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận xe ô tô con và xe ô tô tải qua phà Đồng Bài (chiều ra đảo) trong khung giờ 9h - 13h hằng ngày, áp dụng từ 25/4 đến 3/5 và các ngày cuối tuần từ 9/5 đến 30/9. Chính quy định này khiến các phương tiện dồn về cùng lúc trước 9h sáng, tạo nên áp lực cực lớn cho bến phà.

Tình trạng ùn ứ không chỉ xảy ra ở khu vực bến phà. Trên các tuyến đường dẫn ra Cát Hải - Lạch Huyện, xe máy nối đuôi nhau chậm rãi nhích từng mét. Du khách đi xe máy phải đội nắng, khoác áo chống nắng kín mít, mệt mỏi chờ đợi giữa biển người và phương tiện.

Ảnh: Hạnh Trần/Otofun Hải Phòng

Tại khu vực bán vé, cảnh xếp hàng cũng diễn ra không kém phần căng thẳng. Nhà chờ bến phà chật kín người, nhiều du khách phải ngồi bệt trên ghế đá, vali chất đống xung quanh.

Để giảm tải, nhằm phục vụ cao điểm đi lại dịp hè 2026 từ cuối tháng 4 đến hết tháng 8, tần suất tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng tăng từ 23 lên 38 chuyến/ngày. Thời gian giữa các chuyến phổ biến khoảng 20 phút, có thời điểm nhiều hơn khoảng 40 phút, tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Trước tình hình quá tải nghiêm trọng, các chuyên gia du lịch khuyến cáo du khách nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định di chuyển ra Cát Bà trong những ngày tới. Nếu vẫn muốn đi, hãy chuẩn bị tâm lý chờ đợi và lựa chọn các phương tiện thay thế như cáp treo Sun World Cát Bà, tàu cao tốc từ bến Gót, Hồng Bàng hoặc tuyến Tuần Châu - Gia Luận.

Cát Bà vốn là viên ngọc xanh của Hải Phòng với vịnh Lan Hạ thơ mộng, rừng nguyên sinh kỳ vĩ và những bãi tắm trong veo. Nhưng trong những ngày cao điểm như thế này, có lẽ điều du khách cần nhất chính là sự kiên nhẫn và một kế hoạch dự phòng đủ chu đáo.

Danh tính cô chủ quán bán bánh mì trong biệt thự 700m2 ở Đà Lạt, ngỡ ngàng lý do tạm đóng cửa sau 2 tuần
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
