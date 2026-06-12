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Choáng với bộ sưu tập áo đấu của Quế Ngọc Hải mùa World Cup: Toàn hàng khủng từ Neymar đến Son Heung-min!

Tiên Tiên
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Quế Ngọc Hải diện áo đấu có chữ ký Son Heung-min, tiếp lửa cho Hàn Quốc tại World Cup 2026.

Không khí World Cup 2026 đã chính thức tràn ngập ngôi nhà của trung vệ Quế Ngọc Hải tại Nghệ An. Mới đây, cựu thủ quân Đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ bức ảnh check-in cực tươi để cổ vũ cho Đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu gặp CH Czech lúc 9h00 hôm nay.

Ngay tại phòng khách nhà riêng, Quế Ngọc Hải đã chuẩn bị hẳn một "góc World Cup" rất hoành tráng. Anh treo trang trọng tấm lịch thi đấu cỡ lớn ở chính giữa bức tường. Hai bên tấm lịch là hai chiếc áo đấu xịn sò của siêu sao Neymar và Jude Bellingham.

Tuy nhiên, chiếm trọn tâm điểm lại là chiếc áo đấu màu đỏ của Đội tuyển Hàn Quốc mà Quế Ngọc Hải đang mặc. Trên ngực áo có dòng chữ ký tay kèm lời nhắn "To: Que Ngoc Hai" từ siêu sao Son Heung-min.

Quế Ngọc Hải khoe áo của Son Heung-min

Đây chính là món quà vô giá mà thầy Park Hang-seo đã cất công mang từ Hàn Quốc về tặng cho cậu học trò cưng. Biết Ngọc Hải rất hâm mộ Sonny, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhờ Son Heung-min ký tặng để làm món quà bất ngờ cho anh.

Hành động diện chiếc áo đấu đặc biệt này chính là cách Quế Ngọc Hải gửi lời chúc may mắn và tiếp lửa cho Son Heung-min cùng các đồng đội trong trận ra quân tại World Cup 2026.

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