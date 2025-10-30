Thiết bị điện toán thông minh giống não người đầu tiên của Trung Quốc, mang tên "INN inside computing body", đã chính thức ra mắt tại khu hợp tác chuyên sâu Quảng Đông-Macao ở Hoành Cầm vào thứ Sáu, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tích hợp sức mạnh siêu máy tính vào một thiết bị nhỏ gọn, theo báo cáo trên tờ Khoa học và Công nghệ Nhật báo.

Được mô tả là thiết bị điện toán thông minh giống não người đầu tiên trên thế giới, INN inside computing body nén khả năng của siêu máy tính vào một thiết bị có kích thước bằng tủ lạnh bằng cách triển khai một mạng nơ-ron trực quan độc đáo và thuật toán giống não người. Nhờ đó, thiết bị không chỉ đạt được hiệu suất siêu máy tính tích hợp cao mà còn mở ra một hướng đi mới để nâng cao hiệu quả năng lượng trong các trung tâm siêu máy tính truyền thống và cụm máy tính thông minh.

Theo Khoa học và Công nghệ Nhật báo, hệ thống này tích hợp 1.152 lõi CPU, 4,8 terabyte bộ nhớ DDR5 và 204 terabyte dung lượng lưu trữ trong một không gian cực kỳ nhỏ gọn. Đáng chú ý, thiết bị này duy trì độ ồn khi vận hành ở mức dưới 45 decibel và chỉ tiêu thụ một phần mười công suất so với các thiết bị siêu máy tính thông thường. Ngay cả khi tải tối đa, nhiệt độ của hệ thống vẫn duy trì ổn định dưới 70°C.

"Hiệu ứng này giống như việc đặt bộ sưu tập và khả năng truy xuất của một thư viện lớn vào tủ sách tại nhà bạn, và hơn nữa, tủ sách đó cực kỳ tiết kiệm năng lượng và êm ái", Nie Lei, Giám đốc Phòng thí nghiệm Liên hợp Hệ thống Máy tính Thông minh tại Viện Khoa học và Công nghệ Thông minh Quảng Đông, cho biết, theo Science and Technology Daily.

Bước đột phá cốt lõi của INN bên trong thân máy tính nằm ở thuật toán độc đáo giống như não bộ dựa trên mạng nơ-ron trực quan. Hệ thống sử dụng một mạng học tập hợp nhất các biểu diễn số và ký hiệu, mô phỏng cao các cơ chế tính toán của não người. Nó tích hợp tính toán ký hiệu với một mô hình não bộ logic tam phân dựa trên dữ liệu, cho phép đào tạo và suy luận tốc độ cao, hiệu quả cao từ nhiều mô hình khác nhau — bao gồm cả các mô hình quy mô lớn, theo Science and Technology Daily.

"AI truyền thống giống như một 'hộp đen' — nó chỉ đưa ra câu trả lời mà không nêu lý do. Thuật toán của chúng tôi trao cho AI khả năng 'lý luận'. Nó không chỉ đưa ra phán đoán mà còn có thể giải thích lý do tại sao phán đoán đó được đưa ra", Cai Jiang, Giám đốc Phòng thí nghiệm Liên hợp về Mạng lưới Nơ-ron Nhận thức và Thoái hóa tại Viện Khoa học và Công nghệ Thông minh Quảng Đông, giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Science and Technology Daily.

Khả năng này cho phép INN bên trong cơ thể máy tính nắm vững các mẫu với lượng dữ liệu đầu vào tối thiểu, tiếp tục học kiến thức mới mà không quên các kỹ năng cũ và xử lý đồng thời nhiều phương thức thông tin — văn bản, hình ảnh, âm thanh, v.v., Cai cho biết, theo Science and Technology Daily.

Trong thử nghiệm hiệu năng thực tế, INN đã chứng minh được kết quả vượt trội. Trên cơ sở CPU một nút, nó đã hoàn thành tác vụ huấn luyện liên quan đến hàng chục tỷ token chỉ trong 30 giờ. Tốc độ huấn luyện và suy luận lần lượt đạt 100.000 token mỗi giây và 500.000 token mỗi giây — hiệu năng tương đương với các cụm tính toán truyền thống đòi hỏi nhiều GPU cao cấp, theo báo cáo của Science and Technology Daily.