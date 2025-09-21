Choáng váng trước cảnh tượng bên trong biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby

Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền. Cô được công chúng biết đến sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2009. Dù chỉ dừng chân ở top 12, nhưng “Huyền Baby” vẫn để lại dấu ấn nhờ gương mặt xinh xắn, dễ thương cùng tính cách thân thiện.

Ở tuổi U40, Huyền Baby có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Năm 2013, cô tổ chức lễ cưới hoành tráng nhưng kín đáo với doanh nhân Quang Huy - người sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng tại TP HCM. Các khách sạn do chồng Huyền Baby quản lý được xem là điểm đến dành riêng cho giới thượng lưu, người giàu có và doanh nhân thành đạt.

Đáng chú ý, hầu hết các cơ sở này đều tọa lạc tại những tuyến phố sầm uất, đắt đỏ bậc nhất của thành phố. Sau 12 năm hôn nhân, Huyền Baby và ông xã có cuộc sống hôn nhân viên mãn với 2 con đủ nếp tẻ.

Hiện tại, người đẹp đang sống cùng chồng và hai con trong căn biệt thự trị giá 100 tỷ đồng. Đây cũng là món quà chồng tặng cô nhân dịp Valentine 2020. Huyền Baby cho biết, cô cảm thấy may mắn khi lựa chọn xây dựng tổ ấm từ khi còn trẻ và hiện hài lòng với những gì mình đang có.

“Tôi tin mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều có lý do. Dù không tạo được dấu ấn trong nghệ thuật, nhưng tôi đã có được tổ ấm như mong muốn. Tôi tin rằng ngày hôm nay là kết quả của một quyết định đúng đắn trong quá khứ”, cô chia sẻ.

Bên ngoài căn biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby.

Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby nằm trong khu đô thị cao cấp tại TP HCM, có sân vườn rộng rãi trồng đủ các loại cây và hoa. Nội thất trong nhà theo phong cách tân cổ điển sang trọng. Biệt thự của người đẹp có tổng diện tích 1000m2. Ấn tượng nhất là sân vườn rộng rãi, xanh mướt.



Sân vườn xanh mướt nơi Huyền Baby trồng các loại hoa, cây cảnh.

Phòng thay đồ sang trọng của Huyền Baby.

Người đẹp sở hữu hàng trăm đôi giày, túi xách và quần áo hàng hiệu.

Bếp và bàn ăn là nơi Huyền Baby và gia đình sum họp và dùng bữa.

Không gian phòng khách sang xịn chuẩn nhà giàu.

Bậc cầu thang là nơi người đẹp thường xuyên sống ảo.

Bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển phù hợp với khung cảnh bên ngoài.

Không gian phòng tắm hiện đại như ở khách sạn.

Huyền Baby chia sẻ tuy có được cuộc sống đáng ngưỡng mộ, cô không phải tuýp phụ nữ chỉ biết hưởng thụ. Ngay cả khi đã có gia đình, con cái và sự nghiệp ổn định, người đẹp vẫn nỗ lực học hỏi để hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

“Tôi luôn cố gắng cho tương lai. Dù chồng là điểm tựa vững chắc, tôi vẫn muốn tự tạo nguồn kinh tế riêng. Việc tự chủ tài chính giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống ”, cô khẳng định.