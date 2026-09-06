Choáng váng trước biển người bao vây TTTM để xem nhan sắc thật của "tổng tài bad boy" hot nhất hiện nay

Anh sếp Loan Niệm quá đỉnh rồi!

Đầu Xuân Tươi Sáng đang là một trong những bộ phim ngôn tình nhận được nhiều sự quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại, kéo theo độ phủ sóng ngày càng tăng của nam chính Tỉnh Bách Nhiên. Đảm nhận vai "tổng tài bad boy" Loan Niệm, nam diễn viên nổi như cồn từ Trung Quốc đến Việt Nam, thậm chí sang tận châu Mỹ. Mới đây, sức hút mạnh mẽ của Tỉnh Bách Nhiên đã được kiểm chứng khi anh đến Hàng Châu (Trung Quốc) dự sự kiện.

Màn xuất hiện của Tỉnh Bách Nhiên lập tức gây náo động cả trung tâm thương mại. Từ những video được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cả biển người hâm mộ đứng đặc kín các tầng lầu chỉ được tận mắt nhìn thấy nam thần này bằng xương bằng thịt ngoài đời thật. Thậm chí, trung tâm thương mại nơi diễn ra sự kiện còn phải ra thông báo không tiếp thêm khách vì quá đông. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy độ hot của "người đàn ông đẹp trai Bắc Kinh" Tỉnh Bách Nhiên nói riêng, cũng như tác phẩm Đầu Xuân Tươi Sáng nói chung.

"Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên như xé truyện bước ra đời thật. Anh vừa xuất hiện tại 1 sự kiện ở Hàng Châu (Trung Quốc). Clip: Weibo.

Người hâm mộ đứng chật cứng tất cả các tầng lầu của trung tâm thương mại để được ngắm nhìn Tỉnh Bách Nhiên. Clip: Weibo.

Những khoảnh khắc "tổng tài" Loan Niệm xuất hiện ngoài đời thật với suit xám lịch lãm, phong thái nam tính, lịch thiệp nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Trung. Gương mặt góc cạnh với đường xương hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu tạo nên diện mạo vừa phong trần, lạnh lùng nhưng vẫn đầy sức hút của nam diễn viên. Nhan sắc thật điển trai của Tỉnh Bách Nhiên xuất sắc tới nỗi dễ dàng đánh Đầu Xuân Tươi Sángbại cả cam thường từ "team qua đường".

Cận cảnh visual cam thường "sai đẹp chiêu" của Tỉnh Bách Nhiên. Clip: Weibo.

Diện suit xám lịch lãm, nam tính cùng phong thái điềm đạm, chuẩn quý ông, Tỉnh Bách Nhiên khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Ảnh: Weibo.

Đáng chú ý, nhan sắc ngoài đời của nam diễn viên được nhận xét điển trai đến mức cam thường của "team qua đường" cũng khó lòng dìm nổi. Ảnh: Weibo.

Tài tử Cbiz có lợi thế về chiều cao, ngoại hình rắn rỏi, vững chãi có thể cân đẹp mọi phong cách. Ảnh: Weibo.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Các phim tiêu biểu của Tỉnh Bách Nhiên có thể kể đến Truy Lùng Quái Yêu, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm Tới, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Chúng Ta Của Sau Này... Với việc xây dựng thành công hình tượng "anh sếp tổng Bắc Kinh" Loan Niên có thần thái cuốn hút, diễn xuất tốt trong trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên đang có mùa xuân thứ 2 trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Nguồn: Sina, Ưeibo