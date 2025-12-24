"Choáng nhẹ" với gần 100 video Phí Thanh Thảo đăng lại, đây là lý do hotgirl bắn súng "chốt" Lý Đức U22 Việt Nam?

"Choáng nhẹ" thật sự là cảm giác chung của netizen khi lướt qua phần đăng lại (repost) trên TikTok cá nhân của Phí Thanh Thảo - hotgirl bắn súng đang gây bão MXH không chỉ bởi nhan sắc mà còn vì chuyện tình cảm với cầu thủ Phạm Lý Đức (U22 Việt Nam).

Theo đó, trong mục repost của Phí Thanh Thảo hiện có 93 video, và điều khiến dân tình phải bật cười lẫn gật gù là: gần như 100% đều xoay quanh trai đẹp - body 6 múi nóng bỏng mắt. Từ gym, bãi biển cho tới những khoảnh khắc khoe cơ bụng "múi nào ra múi nấy", tất cả tạo thành một "bộ sưu tập" đúng nghĩa. Chính chủ cũng chẳng ngại thừa nhận đây là kho tư liệu để… "rửa mắt".

Phần đăng lại của Phí Thanh Thảo thể hiện gu nhất quán của cô nàng: Trai đẹp body 6 múi (Ảnh chụp màn hình)

Điều đáng nói hơn cả là giữa rừng trai đẹp với body chuẩn chỉnh như tạc tượng ấy, Phạm Lý Đức cũng góp mặt. Chàng cầu thủ U22 Việt Nam xuất hiện trong một khoảnh khắc cởi trần ở bãi biển, khoe vóc dáng săn chắc, vai rộng - eo gọn đúng chuẩn "gu thể thao" khiến hội chị em khó làm ngơ. Không cần caption cầu kỳ, chỉ riêng việc Lý Đức lọt vào "bộ sưu tập rửa mắt" này cũng đủ khiến dân mạng hiểu ra phần nào lý do vì sao anh chàng lại "lọt mắt xanh" của Phí Thanh Thảo. Nhìn vào gu thẩm mỹ khá nhất quán của Phí Thanh Thảo - từ trai đẹp, body khỏe khoắn cho tới phong thái thể thao - nhiều người chỉ biết bật cười: hoá ra tiêu chuẩn đã rõ ràng từ đầu.

Hiện tại, mối quan hệ giữa hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo và Lý Đức U22 Việt Nam đang gây chú ý từ SEA Games 33. Nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games 33 liên tục có những tương tác tình bể bình cùng Lý Đức, và còn bất ngờ chia tay bạn trai - nam xạ thủ Vũ Tiến Nam - gây xôn xao.

Tóm lại, nếu ai còn thắc mắc vì sao Phí Thanh Thảo lại "chốt đơn" Lý Đức giữa dàn cầu thủ trẻ, thì chỉ cần lướt nhẹ qua phần repost TikTok của cô nàng là đủ hiểu: đúng gu từ body tới vibe, khỏi cần giải thích nhiều.