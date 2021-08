Choáng ngợp với màn chinh phục tổ ong trên cây cổ thụ 30m mà các thợ ong khác đã "lắc đầu" bỏ lại

Một tổ ong 'khủng' treo lủng lẳng trên cành cây cao của một cây cổ thụ cao khoảng 30m, cái cây này to vượt trội so với những cái cây xung quanh khiến nhiêu thợ lấy ong khác phải lắc đầu ngao ngán bỏ đi dù nhìn nó cực kỳ hấp dẫn.

Thế nhưng có một nhóm thợ lấy mật đã quyết định sẽ chinh phục thử thách này, bằng những góc quay chân thực và đa dạng sử dụng cả Flycam trên cao, chắc hẳn người xem sẽ có những cảm giác sống động như thể chính mình đang trải nghiệm cảm giác mạo hiểm này.

Người xem cũng sẽ hồi hộp, choáng ngợp khi người lấy ong từ từ di chuyển trên cành cây đến tổ ong ở xa thân cây. Hay cảm giác lo lắng khi đàn ong bắt đầu ùn ùn kéo ra khỏi tổ để tấn công người lấy mật mà chỉ cần một con ong lọt vào bộ đồ bảo hộ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chinh phục tổ ong trên cây cao 30m. Ảnh: Thợ rừng

Dụng cụ và quá trình lấy mật ong

Những dụng cụ dùng để lấy mật cũng cực kỳ đơn giản chứ không có bất cứ trang thiết bị hiện đại nào. Người lấy mật sẽ dùng những thân cây nứa để trèo lên cây, thân cây to khoảng 2 người ôm cũng khiến việc leo lên trở nên khó khăn hơn.

Việc leo trèo trong bộ đồ bảo hộ dày cũng sẽ khiến người lấy mật bị nóng do không thể thoát nhiệt ra bên ngoài trong quá trình vận động mạnh. Theo người lấy mật chia sẻ thì những bộ áo này có lắp quạt gió bên trong để làm mát.

Những thân cây nứa sẽ được buộc ép vào thân cây to với dây buộc chính là những lạt nứa, người lấy mật sẽ tạo 1 chiếc thang từ cây nứa này và để đảm bảo an toàn thì một sợi dây an toàn đã được buộc quanh gốc cây và người lấy mật.

Các bậc thang được làm từ các đoạn cây ngắn mà người lấy mật sẽ đóng cố định vào thân cây và buộc thân nứa vào đó. Khi leo đến đâu thì người lấy mật sẽ tạo các bậc thang đến đó cho đến khi leo đến vị trí lấy mật (nhóm lấy mật phải dùng tới 3 thân cây nứa cao).

Chỉ mới đóng đến cây sào nứa thứ 2 thì đàn ong đã bắt đầu cảm thấy mối nguy hiểm và kéo xuống tấn công người leo lên cây cũng như những người dưới đất. Việc leo lên tổ ong mất rất nhiều thời gian và công sức nên những người ở dưới đã đem nước lên cho người lấy mật uống.

Cuối cùng thì người lấy mật cũng leo đến vị trí cành cây có tổ ong, người này tiếp tục dùng hai tay để di chuyển đến vị trí lấy mật trong tư thế như đang cưỡi ngựa. Hãy cùng theo dõi đoạn phim dưới đây để biết được những gì xảy ra sau đó:

Xem video: