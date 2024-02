Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Trần Thế Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Chiều 7/2, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trần Thế Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 6/2/2024.

Trước đó, ngày 1/2, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng ngày, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định và chúc mừng ông Vũ Ngọc Lâm.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày 7/2, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Hạ Long, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Quảng Bình bầu bổ sung đồng chí Phan Phong Phú giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm Trưởng Ban Dân vận tỉnh Quảng Bình

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2026, ngày 6/2/2024, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Phan Mạnh Hùng.

Đồng thời HĐND tỉnh Quảng Bình bầu bổ sung đồng chí Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng ngày, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao Quyết định số 316/QĐ-UBND bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Khương, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Ngày 6/2, HĐND thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phan Mạnh Hùng.

Trước đó, ngày 5/2, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã trao Quyết định số 1505-QĐ/TU, ngày 5/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, điều động đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Huệ.

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Chiều 6/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Quyết định 6378-QĐ/TU ngày 6/2/2024 về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1977, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Thành ủy, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định.

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo, Giám đốc Đài PTTH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 6/2, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao Quyết định số 992-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tinh ủy Nam Định về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Trường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Nam Định, kiêm Tổng Biên tập Báo Nam Định điện tử từ ngày 5/2/2024, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã trao Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 5/2/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Nam Định đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh từ ngày 6/2/2024.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Trường giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Nam Định.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã có quyết định về việc phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Nam Định, kiêm Tổng Biên tập Báo Nam Định điện tử thôi giữ chức Tổng Biên tập Báo Nam Định, kiêm Tổng Biên tập Báo Nam Định điện tử để phân công, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định từ ngày 5/2/2024.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định.

Ngày 6/2, Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban TVTU về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đến dự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 998-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam định về việc bổ nhiệm đồng chí Khúc Thành Trung, Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, công bố Quyết định số 996-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Hùng.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Bí thư Huyện ủy Đình Lập, Lạng Sơn

Chiều 6/2, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 31/1/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 6/2/2024, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Cùng ngày, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao Quyết định số 242/QĐ-UBND và Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 1/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh đối với đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và đồng chí Đặng Quốc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đến nhận công tác và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh từ ngày 6/2/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngày 1/2, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã trao Quyết định số 1589-QĐ/TU, ngày 31/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Hùng Trường, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đình Lập nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1/2/2024.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Tư.

Công nhận Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình

Ngày 5/2, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình đã trao Quyết định số 459-QĐ/TWĐTN-BTC, ngày 22/1/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc công nhận đồng chí Nguyễn Duy Tư giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An

Ngày 5/2, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc Sở Du lịch giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thương - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2024.

Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2024.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Phó Trưởng Ban Tỉnh ủy Cao Bằng

Ngày 5/2, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động, phân công đồng chí Hoàng Tiến Khang, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra kiêm nhiệm đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giới thiệu để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 1/2/2024.

Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến công tác tại Thanh tra tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỹ 2021 - 2026 từ ngày 1/2/2024.

Điều động và phân công đồng chí Lục Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tiếp nhận cán bộ biệt phái đối với đồng chí Lương Xuân Hảo, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 1/2/2024.

Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Dương Quang Phục.

Chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Sa Thầy, Kon Tum

Ngày 5/2, đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã trao Quyết định số 1075-QĐ/TU, ngày 26/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Sa Thầy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Dương Quang Phục, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Bổ nhiệm nhân sự tỉnh Bình Phước

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Trí giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 2/12/2023.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền trao quyết định cử ông Vũ Thanh Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT làm đại diện 100% phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước. Thời hạn cử làm đại diện 5 năm kể từ ngày 2/2/2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Duy Tuấn.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Vừa qua, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đối với ông Nguyễn Duy Tuấn, Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng trao quyết định và chúc mừng ông Vũ Đình Tiến.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Ngày 1/2, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã trao Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Tiến, Trưởng phòng Quản lý dự án I, Ban Quản lý dự án được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 01/02/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định và chúc mừng các cán bộ.

Phê chuẩn Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Ngày 1/2, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Quyền Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ông Võ Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.