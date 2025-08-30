HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Choáng ngợp hình ảnh Su-30MK2, Yak-130 lần đầu thả bẫy nhiệt và dàn vũ khí, khí tài tại Lễ tổng duyệt A80

Trang Anh - Ảnh: Duy Anh, Nguyễn Hùng, Châu Linh |

Buổi Lễ tổng duyệt sáng 30/8 được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức.

Sáng ngày 30/8, Chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức. Mở đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc - Ảnh: Châu Linh

Biên đội tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam bay đội hình chặt chẽ trên bầu trời Hà Nội, thả pháo sáng trong buổi tổng duyệt diễu binh – diễu hành A80, thể hiện sức mạnh, khả năng kiểm soát bầu trời và hiện đại hóa lực lượng phòng không – không quân.

Khoảnh khắc "hổ mang chúa" Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên không trung

Sau màn biểu diễn của không quân Việt Nam, dàn vũ khí, khí tài đi qua trục đường theo kế hoạch. Đội hình xe tăng dẫn đầu đoàn diễu binh với lá cờ Tổ quốc tung bay, các chiến sĩ tăng thiết giáp chào mừng trong tiếng reo hò, tạo nên bầu không khí hào hùng trên đường phố Hà Nội sáng tổng duyệt A80.

Xe mang tổ hợp tên lửa phòng không do Việt Nam cải tiến lăn bánh qua phố, nổi bật giữa rừng người cổ vũ trong buổi tổng duyệt diễu binh A80

Các chiến sĩ đưa tay vẫy chào người dân đang tập trung theo dõi buổi diễu binh ven đường

Người dân hào hứng khi dàn vũ khí, khí tài đi qua phố

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 cải tiến, lắp trên khung gầm xe tải việt dã, có khả năng bắn cùng lúc hàng chục quả đạn tầm xa, tạo hỏa lực áp chế mạnh, xuất hiện trong đội hình cơ giới buổi tổng duyệt A80 tại Hà Nội.

Chiến sĩ cảnh sát cơ động trang bị áo giáp và vũ khí hiện đại, đứng trên xe đặc chủng trong đội hình diễu binh A80, thể hiện vẻ uy nghiêm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh.

Xe bọc thép chuyên dụng Cảnh sát cơ động với khả năng chống đạn, chống cháy và trang bị tháp súng quan sát, tham gia đội hình bảo vệ buổi tổng duyệt diễu binh – diễu hành A80 tại Hà Nội, thể hiện sức mạnh, tính cơ động và hiện đại của lực lượng Công an nhân dân.

Xe bọc thép chở quân VEPR do Việt Nam tự chế tạo, thiết kế cơ động cao, giáp bảo vệ vững chắc, trang bị súng máy trên nóc

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55 của Quân đội nhân dân Việt Nam, trang bị pháo chính cỡ nòng 100 mm và súng máy phòng không 12,7 mm, cùng kíp xe thực hiện nghi thức chào trong buổi tổng duyệt diễu binh – diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) tại Hà Nội.

Cảnh tượng chưa từng có ở 10 vị trí đẹp bậc nhất, chật kín người xem diễu binh, diễu hành
Choáng ngợp hình ảnh Su-30MK2, Yak-130 lần đầu thả bẫy nhiệt và dàn vũ khí, khí tài tại Lễ tổng duyệt A80 - Ảnh 13.Hình ảnh chiến sĩ đặc nhiệm đu dây, bắn tỉa tập luyện làm nhiệm vụ A80

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện A80.

