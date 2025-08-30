Choáng ngợp hình ảnh Su-30MK2, Yak-130 lần đầu thả bẫy nhiệt và dàn vũ khí, khí tài tại Lễ tổng duyệt A80

Sáng ngày 30/8, Chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức. Mở đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc - Ảnh: Châu Linh