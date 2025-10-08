Choáng ngợp cảnh siêu dự án 7.800 ha, giá 300.000 tỷ đồng thành hiện thực, 'kỳ tích sông Hồng" ở rất gần

Cuối tháng 9, tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, liên danh Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã trình bày báo cáo lần thứ hai về định hướng chiến lược tổng thể phát triển dự án “Trục cảnh quan sông Hồng”. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Dưới đây là hình ảnh thực tế sông Hồng và viễn cảnh khi dự án thành hiện thực do AI ChatGPT sáng tạo ra. Độc giả có thể di chuột giữa 2 bên để tiện theo dõi.

Theo kế hoạch, liên danh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo nghiên cứu khả thi để trình UBND Thành phố phê duyệt. Ảnh: VGP & TVTK

Đồng thời, khu vực và thời điểm khởi công dự án được xác định vào đầu năm 2026, cho thấy quyết tâm cao độ đưa dự án trọng điểm này vào triển khai thực tế. Ảnh: Hà Nội Mới & AI ChatGPT

Dự án xây dựng Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng có tổng chiều dài khoảng 40 km, sử dụng 7.800 ha đất, chia thành hai phần: tuyến bên phải sông Hồng (hướng nước chảy) dọc theo Vành đai 4. Ảnh: Arttimes & AI ChatGPT

Dự án bắt đầu từ cầu Hồng Hà và kết thúc tại cầu Mễ Sở; tuyến bên trái sông Hồng nối với Dự án đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Ảnh: Báo Đầu tư & AI ChatGPT

Dự án được kỳ vọng sẽ kiến tạo một “trục xương sống chiến lược”, kết nối giao thông – đô thị – văn hóa – sinh thái, qua đó khơi dậy sức sống mới cho toàn bộ không gian ven sông Hồng. Đây cũng sẽ là không gian công cộng lớn nhất Hà Nội trong tương lai, nơi người dân có thể tiếp cận dòng sông gần gũi, an toàn và giàu cảm hứng. Ảnh: VGP & AI ChatGPT

Khi hoàn thành, “Trục cảnh quan sông Hồng” sẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của Thủ đô, trở thành "Kỳ tích sông Hồng". Ảnh: Vietnam Finance & AI ChatGPT

Với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 300.000 tỷ đồng (chưa gồm kinh phí GPMB), dự án bao gồm nhiều hạng mục đầu tư. Liên danh đề xuất các công trình kiến trúc biểu tượng sẽ là điểm nhấn nhận diện không gian sông Hồng trong tương lai. Ảnh: TTXVN & AI ChatGPT

Một mục tiêu chiến lược chi tiết đã được đặt ra qua ba giai đoạn của dự án là: hình thành Trục không gian xanh trung tâm Thủ đô; phát triển Khu văn hóa sáng tạo ven sông; xây dựng Khu trình diễn đô thị ven sông đẳng cấp thế giới. Ảnh: Đinh Huy & AI ChatGPT

Định hướng tổ chức không gian ven sông được thiết kế theo cấu trúc đa tầng-đa chức năng dựa trên cao độ địa hình tự nhiên. nh: Arttimes & AI ChatGPT

rong đó, thềm cao được quy hoạch cho các công trình đô thị; thềm trung gian trở thành không gian đa chức năng linh hoạt như công viên, cảnh quan bán ngập; còn thềm thấp hình thành công viên sinh thái ngập nước-nơi tự nhiên và đô thị giao thoa. Ảnh: TPO & AI ChatGPT

Về cấu trúc tổng thể, toàn tuyến sẽ hình thành ba khu vực chức năng lớn, gồm 8 cụm công viên và nhiều hạt nhân trung tâm. Các hạng mục quy hoạch được tích hợp và cụ thể hóa trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm công trình xây dựng, hạng mục cảnh quan và hoạt động văn hóa-lễ hội. Ảnh: TPO & AI ChatGPT

Cùng với đó là quy hoạch hệ thống giao thông hiện đại với mạng lưới đa tầng-đa phương thức gồm đường bộ, đường sắt, monorail và đường thủy, kết nối dọc-ngang qua sông, tách biệt luồng nhanh-chậm để nâng cao khả năng tiếp cận, đồng thời liên kết chặt chẽ các khu chức năng đô thị và không gian dân cư tái thiết. Ảnh: Reatimes & AI ChatGPT

Dự án phát triển “Đại lộ cảnh quan ven sông Hồng” lần thứ 2 không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai, mà còn khẳng định sự đồng lòng, quyết tâm của thành phố và liên danh nhà đầu tư trong việc kiến tạo một “Đại lộ ven sông Hồng” hiện đại, bền vững, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội trong thế kỷ XXI. Ảnh: Tạp chí Kiến Trúc & AI ChatGPT

Dự án “Đại lộ cảnh sông Hồng” được kỳ vọng sẽ kiến tạo một “trục xương sống chiến lược”, kết nối giao thông-đô thị-văn hóa-sinh thái, khơi dậy sức sống mới cho toàn bộ không gian ven sông. Ảnh: Sở VHTT Hà Nội & AI ChatGPT

Đây cũng sẽ là nơi người dân có thể tiếp cận dòng sông một cách gần gũi, an toàn và đầy cảm hứng-tạo nên không gian công cộng lớn nhất của Hà Nội trong tương lai. Ảnh: TTXVN & AI ChatGPT

Khi hoàn thành, công trình này sẽ thiết lập một trục cảnh quan, kinh tế mới, định hình lại không gian đô thị của Thủ đô. Đây chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của Hà Nội và của đất nước. Ảnh: VOV & AI ChatGPT

Các công trình biểu tượng của dự án sẽ gồm có: Trung tâm Giao lưu Văn minh Sông lớn Thế giới; Bảo tàng Ký ức Lịch sử-Văn hóa sông Hồng; Bảo tàng Nghệ thuật đương đại; Bảo tàng Cầu Long Biên-Trung tâm thể thao; Lõi sáng tạo-Trung tâm thương mại quốc tế; Trung tâm dịch vụ du khách; Nhà trưng bày sinh thái và khoa học; Khu công trình cao tầng hay Bảo tàng Nghệ thuật làng truyền thống… Ảnh: iVIVU & AI ChatGPT

