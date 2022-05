Choáng ngợp biệt thự hoa lan "Năm Cánh Trắng Kinh Bắc" rộng 1.000m2 nổi tiếng tại Bắc Ninh

Biệt thự rộng hơn 1.000m2 nhưng dành hơn 800m2 để trồng hoa lan

Xuất hiện trong số mới nhất của kênh Youtube NhaF, căn biệt thự hoa lan có tổng diện tích cả lô đất lên tới hơn 1.000m2 nhưng diện tích xây dựng bên trong chỉ khoảng 200m2 (chiếm khoảng 20%), còn lại là không gian dành cho sân vườn.

Nói về lý do dành khoảng không gian siêu to khổng lồ để đầu tư cho khu vườn đặc biệt, chủ nhân của căn biệt thự, chị Hương Nguyễn cho biết, cảnh quan xung quanh ngôi nhà là do chị muốn dành để viết lên một câu chuyện về đam mê một loài hoa của hai vợ chồng.

Mong muốn xây một ngôi nhà dù nhỏ thôi nhưng xung quanh sẽ toàn là hoa, đó là ước mơ của hai vợ chồng từ lúc mới kết hôn. Và sau 16 năm lấy nhau, hai vợ chồng cũng biến ước mơ thành sự thật khi xung quanh ngôi nhà là hàng trăm ngàn cây lan và lan đột biến mang rất nhiều màu sắc, chị Hương chia sẻ.

Bên cạnh chòi là hồ cá koi thoáng mát, tự nhận mình là người nóng tính nên vợ chồng chị Hương "nuôi cá dưỡng tâm, nuôi lan dưỡng tính" để hài hòa tâm tính của hai vợ chồng.

Chậu lan năm cánh trắng toàn phần.

Ngoài lan còn có những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được trồng với mục đích cấy toàn bộ nhánh lan rừng lên đó thành một cây lan vì nhựa của cây vú sữa có thể nuôi lan để cây không bị chết. Theo chia sẻ của gia chủ, chỉ khoảng 2 - 3 năm nữa đã có thể có một rừng lan để chiêm ngưỡng.



Một yếu tố lạ nữa ở khu vườn này là chủ nhà thuê những họa sĩ người Bắc Ninh đến vẽ tranh riêng cho khu vườn hoặc mua những tác phẩm trong những cuộc thi tranh.

Gia chủ muốn lưu giữ những tác phẩm hoa lan cho các đời con cháu mình sau này để chúng biết rằng bố mẹ cũng am hiểu một chút về nghệ thuật.

Bức tranh Lan Hồng Á Hậu.

Bức tranh đặc biệt tưởng nhớ đến người cha đã mất của chị Hương. Chị cho biết, ý tưởng vẽ bức tranh này bắt nguồn từ việc hai bố con chị có niềm đam mê lan từ nhỏ, tại căn nhà cũ của gia đình có những giò lan nhiều tuổi hơn cả chị Hương, khi đó hai bố con uống trà, ngắm hoa và làm thơ. Trên bức tranh có viết đôi câu thơ: "Người khôn săn bạc săn vàng. Còn ta vụng dại săn nàng hoa lan".

Đây là bứctranh cũng như bông hoa rất đặc biệt đối với vợ chồng gia chủ bởi mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc mới có thể sưu tầm được nó. Bức tranh có tên "Năm Cánh Trắng Kinh Bắc", cũng chính là bông hoa lan có giá trị đắt nhất tại thời điểm người chơi lan có thể mua, đồng thời là giống hoa mà bất kỳ người yêu lan nào cũng muốn sở hữu..

Nội thất tiền tỷ, phòng ngủ con gái rộng như một căn hộ

Nhắc đến Bắc Ninh ai cũng biết đến làng đồ gỗ Đồng Kỵ thế nhưng nội thất bên trong căn biệt thự của cặp vợ chồng này lại có những nét riêng biệt khiến nhiều người bất ngờ.

Phía trong căn biệt thự, ở khu vực tiền sảnh có hai không gian chính

là phòng khách có đặt một bộ sofa với thiết kế tròn lạ mắt tạo cảm giác ấm cúng, kết nối mọi thành viên trong gia đình.

và không gian công cộng đặt một chiếc bàn tròn làm sự chuyển tiếp nhẹ giữa phòng khách với phòng bếp, phòng ăn.

Tường ốp đá onyx xuyên sáng gốc thạch anh tạo chiều sâu và tăng giá trị thẩm mỹ cho phòng khách.

Đèn chùm pha lê ăn nhập với tổng thể và nội thất phòng khách.

Thiết kế cửa nhôm kính tạo cảm giác thông thoáng và cách nhiệt, cách âm hiệu quả.

Bình phong bên hông phòng khách được thiết kế thành kệ rượu decor trang trí.

Không gian mở trong phòng bếp giúp các thành viên giao tiếp với nhau dù đang nấu nướng hay ăn uống, ngoài ra vẫn có thể ngắm cảnh quan bên ngoài.

Đảo bếp xinh xắn dùng để soạn đồ ăn hay đứng ăn những bữa sáng nhẹ

Chủ nhà cũng đam mê gỗ lũa với hình thù đặc biệt.

Không gian tiền sảnh ở tầng 2 cũng trưng bày một tác phẩm gỗ lũa với tạo hình tựa một con rồng đang bay lên, đằng sau là một mảng tranh đá onyx ấn tượng với màu sắc tương phản kết hợp tôn vinh không gian sảnh.

Phòng ngủ của con gái chủ nhà sử dụng gỗ sồi cho thiết kế nội thất và tông kem tạo sự trẻ trung.

Kệ sách và góc học tập lấy được ánh sáng tự nhiên

Khu vực thay đồ trong phòng ngủ bé gái.

Phòng ngủ master của vợ chồng gia chủ với diện tích hơn 60m2.

Hệ tủ quần áo cánh đặc có tay móc âm đóng mở dễ dàng mà vẫn đảm bảo được thẩm mỹ.

Bàn trang điểm với thiết kế bay bổng như lơ lửng không chạm đất.

Khu vực thay đồ được đặt thêm một chiếc tủ đựng phụ kiện có đèn thông minh có thể tùy chỉnh cao thấp.

Phòng vệ sinh mang hơi hướm tân cổ điển với những điểm nhấn vòi nước mạ vàng đồng và tường được ốp đá toàn bộ, thậm chí có cửa ngách đi ra ban công lớn giúp đối lưu không khí làm nhà vệ sinh luôn khô thoáng, sạch sẽ.

