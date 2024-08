Chở trẻ em không đúng quy định có thể bị phạt

Từ 1/1/2025 tới, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ chính thức đi vào hiệu lực. Luật này có một số đổi mới được nhiều người quan tâm, như điểm giấy phép lái xe, phân hạng giấy phép lái xe, hay quy định về chở trẻ em trên xe.

Song song với luật, Bộ Công an mới đây cũng đã trình dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dự thảo hiện đang được Bộ Công an lấy ý kiến .

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được thông qua mà sẽ đi vào thực tiễn từ đầu năm sau, trẻ em dưới 10 tuổi khi được chở trên xe ô tô cần phải đáp ứng một số quy định. Điều này đã được nêu rõ tại khoản 3 Điều 10 như sau:



Điều 10. Quy tắc chung 3. Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.



Với quy định này, trẻ em nếu đáp ứng cả hai điều kiện là dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét thì phải ngồi ở hàng ghế phía sau người lái; trong trường hợp xe chỉ có một hàng ghế thì trẻ em có thể ngồi cùng hàng với người lái.

Tuy nhiên, khi chở trẻ em, người lái xe cũng phải đáp ứng thêm một yêu cầu khác, đó là "phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em".

Khái niệm "Thiết bị an toàn cho trẻ em" cũng đã được giải thích tại khoản 13 Điều 2. Cụ thể như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

13. Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.



Để đảm bảo quy định đợc thực thi nghiêm chỉnh, Bộ Công an đã đưa ra dự thảo xử phạt. Với quy định chở trẻ em dưới 10 tuổi, mức xử phạt có thể lên tới 1 triệu đồng khi không thực hiện đúng. Điểm r tại khoản 3 Điều 7 của dự thảo về xử phạt nêu như sau:

Điều 7. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

r) Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) ngồi cùng hàng ghế với người lái xe hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định;



Khi được chấp thuận, dự thảo sẽ có hiệu lực cùng thời gian với luật giao thông mới - từ ngày 1/1/2025.