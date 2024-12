Cho thuê máy in: Giải pháp tối ưu chi phí cho văn phòng hiện đại

Chính vì thế, thuê máy in đang là xu hướng lựa chọn của khá nhiều doanh nghiệp hiện nay, từ đó dẫn đến sự phát triển và mở rộng của các dịch vụ cho thuê máy in.

Vì sao nên chọn dịch vụ cho thuê máy in?

Tiết kiệm chi phí: Thay vì bỏ ra số tiền lớn để mua máy in, doanh nghiệp chỉ cần trả khoản phí thuê hàng tháng. Số chi phí bỏ ra chỉ mất khoảng ¼ so với giá mua mới thiết bị, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí.

Không lo bảo trì, sửa chữa: Mỗi khi máy in gặp sự cố hoặc hết mực, nhà cung cấp dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

Linh hoạt trong việc chọn máy: Doanh nghiệp có thể nâng cấp, thay đổi loại máy in với các tính năng phù hợp khi nhu cầu công việc thay đổi. Chẳng hạn, với khối lượng công việc ít, doanh nghiệp có thể chọn máy in nhỏ. Nhưng khi công ty phát triển, cần xử lý nhiều giấy tờ, hợp đồng,..., doanh nghiệp bắt buộc phải nâng cấp thiết bị để đáp ứng nhu cầu công việc.

Đa dạng lựa chọn: Có nhiều loại máy in sở hữu tính năng khác nhau để doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.

Lợi ích khi thuê máy in tại ICT Sài Gòn

ICT Sài Gòn là đơn vị được thành lập dưới sự dẫn dắt của những nhà sáng lập tâm huyết, năng động, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đơn vị hoạt động với phương châm "Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ chu đáo - Hậu mãi uy tín", mang đến những thiết bị tối tân, chất lượng cao cùng dịch vụ chuyên nghiệp cho mọi doanh nghiệp.

Tại ICT Sài Gòn, doanh nghiệp sẽ được tư vấn và chọn máy in phù hợp với ngân sách và nhu cầu công việc. Với các loại máy in từ nhiều thương hiệu uy tín, ICT Sài Gòn đảm bảo chất lượng bản in bền màu, sắc nét, phục vụ công việc tốt nhất. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thiết lập quy trình làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, dịch vụ chu đáo với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.

Giá thuê máy in là một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Thấu hiểu điều đó cùng với việc đặt uy tín và sự tin cậy của khách hàng lên hàng đầu, ICT Sài Gòn cam kết mang đến mức giá hợp lý và cạnh tranh nhất.

Ngoài ra, ICT Sài Gòn còn có chính sách giao máy in tận nơi và tiến hành lắp đặt, cài đặt phần mềm miễn phí. Trong quá trình sử dụng, nếu thiết bị gặp sự cố hư hỏng hoặc các vấn đề liên quan đến phần mềm, lỗi tính năng, đơn vị sẽ bảo hành tận nơi, đảm bảo công việc và thiết bị của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.

Các loại máy in cho thuê tại ICT Sài Gòn

ICT Sài Gòn cho thuê các loại máy in sau:

Máy in trắng đen: Có chức năng in, phù hợp với văn phòng có nhu cầu in ấn văn bản, tài liệu.

Máy in laser màu: Có chức năng in màu, phù hợp với các văn phòng có nhu cầu in ấn tài liệu màu, hình ảnh, đồ họa.

Máy in đa chức năng: Kết hợp nhiều chức năng như photocopy, in, scan, fax, phù hợp với các văn phòng có nhu cầu in ấn, photocopy tài liệu, scan hợp đồng hoặc gửi fax cho các công ty đối tác, khách hàng,...

Quy trình cho thuê máy in tại ICT Sài Gòn

Bước 1: Liên hệ đến ICT Sài Gòn để được nhân viên tiếp nhận thông tin, tư vấn lựa chọn loại máy in phù hợp.

Bước 2: Xác nhận loại máy in thuê và ký hợp đồng thuê máy in.

Bước 3: ICT Sài Gòn giao máy in và tiến hành lắp đặt.

Bước 4: Khách hàng thanh toán phí thuê hàng tháng.

Lưu ý: Trong quá trình sử dụng, nếu máy in có bất kỳ hư hỏng hoặc sự cố, khách hàng hãy liên hệ đến hotline 0906.652.739, thông báo tình trạng máy để nhân viên tiếp nhận, đặt lịch hẹn sửa chữa.

Một số câu hỏi thường gặp khi thuê máy in

Thời gian thuê máy in trong bao lâu?

Thông thường, thời gian thuê máy in theo ngày, tuần, tháng, năm tùy vào hợp đồng. Khách hàng có thể lựa chọn thời gian thuê phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Phí thuê máy in bao gồm những gì?

Máy in cho thuê bao gồm những chi phí sau:

Phí thuê cơ bản: Đây là khoản phí cố định hàng tháng và là khoản phí chính trong hợp đồng thuê máy in.

Mực in: Tùy vào gói thuê doanh nghiệp lựa chọn, ICT Sài Gòn sẽ cung cấp lượng mực in nhất định. Nếu vượt mức, doanh nghiệp cần chi trả phần phí mực in phát sinh.

Thuê máy in là giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc và giảm bớt các gánh nặng về việc quản lý trang thiết bị công sở. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn về dịch vụ cho thuê máy in, khách hàng hãy liên hệ đến hotline 0906.652.739 để được hỗ trợ.

