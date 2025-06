Ngày 22/6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về vụ tài xế sử dụng ma túy trên đường, sau đó sốc thuốc và tông vào loạt ô tô khác trên đường xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên.

Khoảng 10h14 ngày 20/6, Lê Viết Hoàn (SN 1981, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô Mescedes BKS 20A – 750.17 dừng xe bên phải đường Lý Nam Đế (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) để sử dụng chất ma tuý, trên xe lúc này còn có cháu Lê H.A. (SN 2009 là con gái của Lê Viết Hoàn) ngồi ở vị trí ghế sau.

Hiện trường vụ việc. Clip: Beat Sơn Tây

Sau khi sử dụng ma tuý, Hoàn điều khiển xe di chuyển trên đường Lý Nam Đế theo hướng Đồng Tiến đi Ba Hàng, hưng phấn do sử dụng chất ma tuý Lê Viết Hoàn đã điều khiển xe ô tô đi bên trái đường và va chạm vào các xe ô tô sau:

Xe ô tô mang biển số 20LD - 003.XX do ông R.K.K. (SN 1963, Quốc tịch: Hàn Quốc) điều khiển, đang đỗ xe trên vỉa hè;

Xe ô tô con BKS 20A – 672.XX do anh Đồng T.A. (SN 1991, trú tại Sông Công, Thái Nguyên) điều khiển, đang dừng ở làn đường ngược chiều.

Lúc này, Lê Viết Hoàn đã rơi vào trạng thái ”sốc thuốc” không còn khả năng nhận thức, không làm chủ được tay lái, chân phải của Hoàn đè, kẹt vào bàn đạp chân ga, làm ô tô tiến về phía trước đẩy lùi xe ô tô con BKS 20A – 672.XX.

Sau đó, quần chúng nhân dân khu vực xảy ra vụ việc và người tham gia giao thông trên đường đã phá kính chắn gió xe đưa được Lê Viết Hoàn và cháu Lê H.A. ra bên ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Đồng Tiến, phường Ba Hàng, TP Phổ Yên, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện vụ tai nạn giao thông đường bộ; tổ chức xác minh nhân thân người điều khiển phương tiện, xác minh phương tiện liên quan; kiểm tra nồng độ cồn, chất ma tuý trong cơ thể đối với lái xe.

Lê Viết Hoàn được cấp cứu tại hiện trường. Ảnh: Cục CSGT

Tại cơ quan Công an, Lê Viết Hoàn, sau khi tác dụng của chất ma tuý trong cơ thể giảm đi, đã tỉnh táo trở lại. Quá trình làm việc, Lê Viết Hoàn thừa nhận hành vi sử dụng chất ma tuý; điều khiển xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma tuý và nhận thức được hành vi là vi phạm pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao đối tượng Lê Viết Hoàn là người sử dụng chất ma tuý cho Công an phường Đồng Tiến; Công an phường Ba Hàng – TP Phổ Yên làm thủ tục đưa người đi cai nghiện bắt buộc.