Chỗ này mà dám làm KTX cho tân sinh viên ư? Coi thường quá mức rồi

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với clip được một tân sinh viên Trường Trung cấp Công thương Vĩnh Châu đăng tải lên Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) về cảnh quay bên trong phòng ký túc xá nam.

Clip bên trong ký túc xá của một trường dạy nghề gây xôn xao nhất lúc này ở Trung Quốc.

Mở cửa ra là cảnh hai bên chen chúc hơn 20 chiếc giường tầng, ánh sáng le lói, nền xi măng ẩm thấp. Nhưng thứ khiến ai nấy “sởn da gà” lại nằm ở cuối dãy: Chính là dãy nhà vệ sinh kiểu “nửa mở nửa đóng”, và xuống cấp trầm trọng, trông giống hệt nhà vệ sinh công cộng.

Chính nam sinh viên khi đăng tải video này lên mạng xã hội cũng đặt nghi vấn: “Đây là ký túc xá hay nhà vệ sinh cải tạo vậy?”. “Trời nóng thì mùi bốc lên khó mà chịu nổi”, người này than thở thêm.

Từ Douyin, sự việc nhanh chóng lan khắp mạng xã hội, truyền thông đưa tin, tạo thành chủ đề nóng, nhiều người bày tỏ sự búc xúc, yêu cầu nhà trường giải thích rõ ràng về tình trạng ký túc xá nam.

Hình ảnh nhà vệ sinh đang được quan tâm nhiều nhất lúc này.

Nhiều người cho rằng nếu tình trạng sinh viên quá tải thì việc phòng có đông người có thể thông cảm, song chuyện không gian sống không chỉ xuống cấp, mà còn mất vệ sinh nghiêm trọng thế kia khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

"Trời ơi, không tin là môi trường như thế mà cho sinh viên ở được luôn đó, sao mấy em này không ý kiến lên vậy", "Nhìn thấy là thấy mùi luôn chứ không cần miêu tả gì nhiều", "Đã thế còn xuống cấp, ở thì đông nữa, cái phòng như thế mà mấy chục người chen chúc, đã thế nhà vệ sinh ngay cuối còn dơ, thứ gì mà chịu nổi", "Xem mà nổi da gà luôn á",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trả lời phỏng vấn trên QQ, phía nhà trường xác nhận clip được quay tại ký túc xá cơ sở Thành Bắc của Trường. Do năm nay số lượng tân sinh viên lên tới hơn 2.000 người, dẫn đến quá tải nên ngay cả những dãy ký túc xá cũ cũng được tận dụng. Có phòng phải xếp hơn 10 sinh viên, thậm chí có nơi lên đến 24 người cùng ở.

Nhiều hình ảnh cho thấy rõ bên trong khu ký túc xá xuống cấp trầm trọng.

Song, phía đại diện nhà trường phủ nhận thông tin “cải tạo nhà vệ sinh thành ký túc xá”, nhưng thừa nhận một số phòng quá cũ nên vẫn tồn tại tình trạng nhà vệ sinh mở như trên. Đồng thời bác bỏ tin đồn ký túc xá nằm dưới tầng hầm nhà ăn, giải thích rằng do công trình đã xuống cấp, trần thấp nên ánh sáng yếu, phòng tối và ẩm thấp hơn. Nhà trường cho biết đây là công trình ký túc xá của nhà trường nhưng đã cũ.

Không lâu sau đó, trên fanpage chính thức, phía nhà trường cũng cho biết đã nắm bắt phản ánh từ mạng xã hội và đang họp bàn để tìm giải pháp cải thiện điều kiện sinh hoạt cho sinh viên.

Theo giới thiệu trên trang công bố chính thức, Trường Trung cấp Công thương Vĩnh Châu là trường trung cấp nghề trọng điểm, và nằm trong danh sách các trường nghề xuất sắc của tỉnh Hồ Nam. Trường được thành lập từ năm 1983, có hai cơ sở là Thọ Nhan và Thành Bắc, với tổng diện tích khuôn viên 810 mẫu (khoảng 54 ha), diện tích sàn xây dựng hơn 161.000 m2.

Sau khi sự việc bùng nổ, chính quyền địa phương đã yêu cầu trường khẩn trương khắc phục.

Theo HK01 ghi nhận, tường nhà được cải tạo lại, khu vệ sinh bán mở không còn tồn tại.

Tuy nhiên, ký túc xá 20 người/phòng vẫn là thực tế mà tân sinh viên phải chấp nhận trong học kỳ này.

