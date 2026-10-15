Cho em dâu mật khẩu camera để tiện trông con, không ngờ cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn

Sống chung với mẹ chồng, tôi không ngại san sẻ việc nhà, nhưng những lời bình phẩm qua camera của em dâu khiến tôi dần mất đi sự thoải mái.

Tôi và chồng kết hôn được 6 năm, có một bé trai 4 tuổi và hiện sống cùng mẹ chồng. Vợ chồng em trai anh ở gần đó nhưng vì công việc bận rộn, họ gửi cả hai con, một bé 4 tuổi, một bé 2 tuổi cho bà nội chăm sóc từ sáng đến tối. Mẹ chồng tôi thương cháu, ngày ngày đưa đón các bé đi học, tắm rửa, cho ăn rồi để chúng ngủ lại nhà bà. Hai vợ chồng em trai chỉ tranh thủ buổi tối về chơi với con.

Ban đầu, tôi chẳng thấy có gì đáng phàn nàn. Nhà đông trẻ con cũng vui, con tôi có bạn chơi cùng, mẹ chồng có cháu quây quần. Chỉ có điều, từ khi hai đứa trẻ được gửi sang, vợ chồng em trai chồng cũng có mật khẩu camera an ninh trong nhà tôi. Họ nói muốn tiện theo dõi con, xem các bé ăn uống, ngủ nghỉ thế nào. Tôi hiểu lý do ấy, nhưng cảm giác sinh hoạt riêng tư của gia đình mình bị người khác quan sát khiến tôi không dễ chịu.

Tôi từng lựa lời tâm sự với chồng rằng camera vốn lắp để đảm bảo an ninh, giờ bất cứ lúc nào em trai và em dâu cũng có thể mở lên xem vợ chồng tôi đang làm gì. Chồng gạt đi, cho rằng tôi suy nghĩ phức tạp. Anh bảo chú thím nhớ con nên mới xem, có gì mà phải giấu giếm. Nghe chồng nói vậy, tôi đành im lặng, tự nhủ nhường nhịn một chút để gia đình yên ấm.

Thế nhưng, sự khó chịu cứ tích tụ theo thời gian, nhất là vào mỗi bữa cơm tối. Hễ thấy mâm cơm nhà tôi có món ngon, em dâu lại nói vọng qua camera: “Ôi, hôm nay anh chị ăn sang thế!”, hoặc “Nhà chị toàn món đắt tiền nhỉ, nhìn mà thèm!”. Lúc đầu tôi còn cười cho qua, nghĩ em chỉ đùa vui. Nhưng ngày nào cũng vậy, từ đĩa cá, bát canh đến món thịt tôi vừa mua, dường như chẳng thứ gì thoát khỏi những lời bình phẩm.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Có hôm tôi đi làm về muộn, tranh thủ nấu một bữa tươm tất cho chồng con. Vừa dọn cơm, điện thoại của chồng đã vang lên tiếng em dâu: “Chị nấu nhiều thế, ăn không hết thì để phần các cháu nhé!”. Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy lại cười, bảo vợ chồng mình đi làm vất vả, chẳng có thời gian chăm con như anh chị nên cũng chỉ mong bà nội lo cho các cháu chu đáo. Câu nói nghe qua tưởng vô tư, nhưng khiến tôi có cảm giác mình vừa phải phục vụ gia đình, vừa bị người khác đánh giá cách sống.

Đỉnh điểm là một tối cuối tuần, tôi mua ít tôm và thịt bò về làm bữa ăn cho con. Thấy mâm cơm có nhiều món, em dâu lại lên tiếng qua camera, đùa rằng nhà tôi ăn uống như nhà hàng, không biết các cháu có được miếng nào không Tôi bực bội đáp rằng nếu muốn các con ăn món gì thì em có thể chủ động mua thực phẩm hoặc về nấu cho con. Không ngờ, cô ấy lập tức phản ứng, cho rằng tôi tính toán với trẻ nhỏ, có vài miếng ăn mà cũng phải kể công.

Tôi không kiềm chế được nữa, nói thẳng rằng tôi chưa từng tiếc thức ăn với các cháu, nhưng không có nghĩa mọi sinh hoạt trong nhà đều phải trở thành đề tài bình phẩm. Tôi cũng không muốn mỗi bữa cơm của gia đình mình đều có người ngồi ở nơi khác theo dõi rồi nhận xét. Em dâu lập tức gọi cho chồng tôi, khóc lóc kể rằng chị dâu coi thường mình, không muốn cho các cháu gần gũi với bà nội. Chồng tôi đi làm về, thay vì hỏi rõ đầu đuôi, lại trách tôi làm lớn chuyện vì mấy câu nói đùa.

Cuộc cãi vã hôm ấy khiến mẹ chồng tôi bật khóc. Bà nói mình chỉ muốn chăm sóc các cháu, không ngờ chuyện nhỏ lại khiến các con mất hòa khí. Nhìn bà ngồi giữa phòng khách, bên cạnh ba đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi bỗng thấy ân hận vì đã để sự bức xúc bùng lên trước mặt các con. Nhưng tôi cũng hiểu nếu cứ im lặng, sự khó chịu sẽ chẳng tự biến mất. Tôi đề nghị cả nhà ngồi lại, thống nhất rằng camera chỉ phục vụ an ninh và việc theo dõi các cháu khi cần thiết, còn mật khẩu phải được quản lý rõ ràng, không ai tùy tiện dùng để quan sát sinh hoạt riêng của gia đình khác.

Sau hôm đó, chồng tôi đổi mật khẩu camera và thống nhất với em trai rằng nếu muốn kiểm tra tình hình các con, hai vợ chồng có thể gọi điện trực tiếp cho bà nội. Em dâu ban đầu vẫn giận, nhưng sau vài ngày, cô ấy chủ động nhắn tin xin lỗi, thừa nhận những câu đùa của mình đã vô tình khiến tôi tổn thương. Tôi cũng nói lời xin lỗi vì đã nóng giận, đồng thời mong em hiểu rằng yêu thương con trẻ không đồng nghĩa với việc có thể can thiệp vào mọi chuyện trong nhà người khác. Chúng tôi không lập tức trở nên thân thiết hơn, nhưng ít nhất đã biết tôn trọng giới hạn của nhau.

Tôi nhận ra sống chung nhiều thế hệ không chỉ cần sự nhường nhịn mà còn cần những nguyên tắc rõ ràng. Tôi vẫn thương các cháu, vẫn sẵn lòng nấu thêm phần cơm khi chúng ở nhà bà nội, và cũng không muốn vì chuyện người lớn mà trẻ nhỏ mất đi tình thân. Nhưng từ nay, tôi sẽ không đánh đổi sự riêng tư để đổi lấy cái gọi là hòa thuận. Gia đình vốn cần sự sẻ chia, song chỉ khi mỗi người biết đặt mình vào vị trí của người khác và tôn trọng những giới hạn cần thiết, mái nhà mới thực sự là nơi ai cũng cảm thấy bình yên.

(Tâm sự của độc giả)