Cho dù là vợ chồng, nếu cưỡng ép "quan hệ" trái ý muốn có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong đó, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 55 về xử phạt hành chính với hành vi cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý và bạo lực tình dục trong hôn nhân gia đình, cụ thể như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi:

Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân hoặc có các quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó;

Không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc;

Không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh;

Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình.

Dự thảo nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm, mức xử phạt, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trên cơ sở quy định mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Ảnh: Hội nông dân

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật;

Cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực;

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Cưỡng ép thành viên gia đình trình diễn hành vi khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục;

Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình;

Cô lập, giam cầm thành viên gia đình.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng (mức phạt được đề xuất tăng thêm từ 10-20 triệu đồng so với quy định hiện hành).

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi đe dọa bằng bạo lực để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp; hành vi cưỡng ép người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

Phạt tiền đến 6 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; đến 8 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội…