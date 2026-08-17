Chờ đợi gặp mặt bạn trai của em chồng, người đàn ông bước vào khiến tôi "chột dạ"

Tôi không nghĩ có một ngày mình sẽ gặp lại người đàn ông này trong gia đình.

Tôi từng nghĩ, chuyện tình cảm của những người trong gia đình chồng dù có phức tạp đến đâu cũng chẳng liên quan nhiều đến mình. Tôi lấy chồng đã 5 năm, cuộc sống vợ chồng khá bình yên, bố mẹ chồng thương con dâu, em gái chồng cũng coi tôi như chị ruột. Nếu có điều gì khiến tôi thấy khó xử nhất, có lẽ chỉ là những lần mẹ chồng hỏi bao giờ vợ chồng tôi sinh thêm con.

Em gái chồng tôi năm nay 27 tuổi, xinh xắn, có công việc ổn định nhưng khá kín tiếng trong chuyện yêu đương. Trước đây em từng trải qua một mối tình kéo dài vài năm nhưng chia tay vì hai người không tìm được tiếng nói chung. Sau đó, em gần như không nhắc đến chuyện kết hôn, khiến bố mẹ chồng tôi nhiều lần sốt ruột. Vì thế, hôm em thông báo đã có người yêu mới, cả nhà đều vui mừng.

Một tối cuối tuần, em gọi điện cho tôi, giọng đầy hào hứng: “Chị, cuối tuần này em đưa anh ấy về nhà nhé. Em muốn mọi người gặp nhau”. Tôi trêu em rằng lần này chắc phải nghiêm túc lắm mới chịu công khai với gia đình. Em cười, bảo rằng người đàn ông này khiến em cảm thấy bình yên và có ý định tìm hiểu lâu dài.

Tôi cũng háo hức chờ gặp người mà em gái chồng dành nhiều tình cảm như vậy. Tôi còn nói với chồng rằng nếu cậu ấy tử tế, hai đứa nên ủng hộ em gái. Chồng tôi chỉ cười, bảo miễn em gái hạnh phúc là được.

Chiều hôm đó, tôi cùng mẹ chồng chuẩn bị một bữa cơm khá tươm tất. Khoảng hơn 7 giờ, tiếng chuông cửa vang lên. Em gái chồng bước vào trước, phía sau là một người đàn ông tay xách túi quà, ăn mặc giản dị.

Tôi vừa quay lại nhìn người ấy thì cả người cứng đờ. Chiếc túi trên tay tôi rơi xuống nền nhà lúc nào không hay. Người đàn ông ấy cũng sững lại. Chúng tôi nhìn nhau vài giây, không ai nói được lời nào. Anh ấy chính là mối tình đầu của tôi. Mối tình mà tôi đã tưởng mình chôn chặt từ rất lâu.

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Ngày ấy, tôi và anh yêu nhau từ thời còn học đại học. Chúng tôi từng có những năm tháng đẹp đẽ, từng nghĩ sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng rồi một biến cố xảy ra. Gia đình anh gặp khó khăn, anh muốn vào Nam lập nghiệp, còn tôi không đủ can đảm bỏ lại tất cả để đi theo. Hai người tranh cãi ngày càng nhiều rồi chia tay trong sự tổn thương của cả hai.

Sau đó, tôi gặp chồng mình. Chồng tôi biết tôi từng yêu một người trước khi quen anh, nhưng chưa bao giờ hỏi quá sâu. Tôi cũng không chủ động nhắc lại. Với tôi, đó là một phần tuổi trẻ đã qua.Tôi không ngờ người mà mình từng yêu lại xuất hiện trong căn nhà của bố mẹ chồng, với tư cách người yêu của em gái chồng.

Bữa cơm hôm ấy trở nên kỳ lạ. Em gái chồng vô tư kể về anh, kể rằng hai người quen nhau qua một người bạn, rằng anh rất quan tâm đến cô ấy. Mẹ chồng tôi hỏi tuổi tác, công việc, gia đình. Anh trả lời bình tĩnh, nhưng tôi nhận ra bàn tay anh liên tục siết chặt dưới gầm bàn.

Chỉ có tôi và anh biết giữa chúng tôi từng tồn tại điều gì. Tôi cố giữ vẻ bình thường đến mức chính mình cũng thấy mệt mỏi. Sau bữa cơm, tôi tìm cách vào bếp dọn dẹp. Một lúc sau, anh đứng ngoài cửa, khẽ nói: “Em vẫn khỏe chứ?”

Tôi không quay lại. Tôi chỉ đáp: “Tôi ổn.” Anh im lặng rồi nói rằng anh không hề biết người con gái mình đang yêu lại là em gái của chồng tôi. Anh cũng không biết tôi đã kết hôn. Tôi hỏi anh có còn tình cảm với tôi không. Anh lắc đầu.

Câu trả lời ấy khiến tôi nhẹ nhõm. Tôi đề nghị anh đừng nói chuyện quá khứ với em gái chồng. Anh đồng ý. Nhưng chúng tôi đều hiểu, bí mật ấy không thể giữ mãi. Đêm đó, tôi gần như không ngủ. Tôi nghĩ đến em gái chồng. Cô ấy không có lỗi gì cả. Tôi càng không muốn vì một mối tình đã kết thúc từ nhiều năm trước mà khiến em mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng tôi cũng không muốn giấu em một chuyện quan trọng như vậy.

Sáng hôm sau, tôi chủ động nói chuyện với chồng. Tôi kể tất cả. Chồng im lặng rất lâu. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã, thậm chí nghĩ anh có thể nghi ngờ tôi và người cũ vẫn còn liên lạc. Nhưng anh chỉ hỏi một câu: “Em còn tình cảm với anh ta không?”

Tôi trả lời ngay: “Không.” Chồng tôi gật đầu. Anh nói: “Vậy chuyện cần quan tâm bây giờ là em gái anh có biết sự thật để tự quyết định hay không.” Câu nói ấy khiến tôi bật khóc.

Tôi từng sợ chồng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác khi biết người đàn ông kia chính là mối tình đầu. Nhưng anh lại khiến tôi hiểu rằng một cuộc hôn nhân trưởng thành không phải là không có quá khứ, mà là biết mình đang lựa chọn ai ở hiện tại.

Chiều hôm đó, vợ chồng tôi nói chuyện với em gái chồng. Tôi không kể quá nhiều chi tiết. Tôi chỉ nói rằng tôi và người yêu hiện tại của em từng yêu nhau trước đây, chuyện đã kết thúc từ rất lâu và sau đó mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Em gái chồng ngồi im. Tôi nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt em. Có lúc em bật khóc, hỏi tại sao người biết chuyện lại là chị chứ không phải anh ấy. Tôi không biết trả lời thế nào. Bởi tôi cũng không muốn biến người cũ thành kẻ xấu nếu anh không cố tình giấu em. Sau đó, em gái chồng đề nghị được nói chuyện riêng với anh.

Hai người nói chuyện gần một tiếng. Khi bước ra, em gái chồng vẫn khóc nhưng đã bình tĩnh hơn. Em nói rằng anh đã kể toàn bộ câu chuyện, kể cả lý do chia tay với tôi năm xưa. Anh cũng xin lỗi vì đã không nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi cho đến khi bước vào nhà. Em gái chồng không quyết định chia tay ngay. Em nói cần thời gian. Tôi tôn trọng lựa chọn ấy.

Một tháng sau, em gọi điện cho tôi. Tôi cứ nghĩ em đã chia tay, nhưng em lại cười và nói: “Em quyết định cho anh ấy một cơ hội. Không phải vì em quên chuyện chị từng yêu anh ấy, mà vì em muốn tự mình đánh giá con người anh ấy ở hiện tại.”

Tôi hỏi em có thấy khó xử khi biết chị dâu từng là người yêu của bạn trai mình không. Em cười: “Có chứ. Nhưng em nghĩ chuyện tình cảm của chị và anh ấy đã kết thúc trước khi em xuất hiện. Em không muốn sống bằng quá khứ của người khác.” Tôi nghe vậy mà vừa thương vừa thấy nhẹ lòng.

Vài tháng sau, em gái chồng và anh ấy vẫn ở bên nhau. Tôi không biết tương lai của họ sẽ đi đến đâu. Có thể họ sẽ kết hôn, cũng có thể một ngày nào đó nhận ra không phù hợp và chia tay. Nhưng tôi biết mình đã không còn sợ mỗi khi nhìn thấy anh.

Có những người bước vào cuộc đời để dạy ta biết yêu, rồi rời đi để mỗi người tìm thấy một người phù hợp hơn. Điều quan trọng không phải là chúng ta từng yêu ai, mà là sau tất cả, chúng ta có đủ tử tế để không làm tổn thương người đang ở bên mình hay không.

Tôi may mắn vì chồng đã chọn tin tôi. Em gái chồng cũng may mắn vì được biết sự thật trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Còn tôi, sau lần gặp lại mối tình đầu trong một hoàn cảnh không ai có thể tưởng tượng nổi, mới hiểu rằng quá khứ chỉ đáng sợ khi chúng ta cố giấu nó.

Còn khi mọi chuyện được đặt dưới ánh sáng của sự chân thành, ngay cả một cuộc gặp gỡ tưởng như trớ trêu nhất cũng có thể trở thành cơ hội để mỗi người học cách trân trọng hiện tại hơn.

(Tâm sự của độc giả)