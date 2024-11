Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2024 có hiệu lực từ 01/01/2025, và khoản 3 Điều 10 Luật có hiệu lực từ 01/01/2026 quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em phù hợp.

Như vậy khi cho trẻ đi xe riêng của gia đình hoặc đi xe khách, cha mẹ cần tuyệt đối không cho trẻ ngồi trên hàng ghế đầu cạnh ghế lái.

Nguyên nhân là vì ghế trước thường là vị trí nguy hiểm nhất khi có va chạm xảy ra. Khi xảy ra va chạm, túi khí ô tô bung ra với tốc độ và lực cực mạnh, có thể lên đến gần 300 km/h, gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Từ ngày 01/01/2026, trẻ dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Trong thiết kế xe thì hệ thống an toàn chính của ô tô, bao gồm túi khí và dây an toàn ở khu vực ghế trước được các nhà sản xuất bố trí nhằm bảo vệ người ngồi ở các vị trí này, nhưng thiết kế này chủ yếu là dành cho người lớn và chưa phù hợp với trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm dưới 10 tuổi.

Dây an toàn ở ghế trước không phù hợp cho trẻ nhỏ. Bởi, trẻ em thường có kích thước cơ thể không phù hợp với dây an toàn dành cho người lớn. Do đó, các chuyên gia đánh giá cao việc bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em được quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Điều khoản này của Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Như vậy từ ngày 1/1/2026 khi cho trẻ ngồi trên ô tô thì cần phải lưu ý tránh điều này để đảm bảo an toàn và tránh vi phạm pháp luật.

Bộ Công an cũng đã đề xuất phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng nếu để trẻ dưới 10 tuổi ngồi cùng hàng ghế với người lái ô tô khi tham gia giao thông. (Ảnh minh hoạ)

Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất mức xử phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) ngồi cùng hàng ghế với người lái xe hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Bộ Công an cũng đề xuất sẽ xử phạt các hành vi như: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường, chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy, chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần...