Chở chị đi khám bệnh thì gặp nạn, hai chị em tử vong trên QL19C

MINH MINH |

Em rể chở chị đi khám bệnh, khi tới QL19C (đoạn qua xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo, khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên tuyến QL19C qua địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h52 cùng ngày, tại Km45+350 QL19C (đoạn qua thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh), anh Bùi Văn Mùi (SN 1992, trú xã Vân Hòa, Đắk Lắk) lái xe đầu kéo BKS 78H-015.27 kéo theo sơ mi rơ moóc 78R-009.28 đi theo hướng Bắc – Nam (từ Xuân Lãnh đi Đồng Xuân).

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL19C khiến hai chị em tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy BKS 78X1-3544 do ông Đặng Văn H, (SN 1960) điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị L. (SN 1963, cùng trú xã Xuân Lãnh) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến ông H. và bà L. tử vong tại hiện trường, phương tiện hư hỏng nặng. Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Lãnh, ông H. là em rể của bà L., đang chở bà đi khám bệnh thì không may gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế liên quan đang được tiến hành.

