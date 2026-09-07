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Chợ cây giống 0 đồng: Đổi rác lấy xanh, sẻ chia yêu thương giữa lòng thành phố

Hà Linh
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Từ mầm xanh đến tình người ấm áp: Khi mỗi cây giống đều gieo thêm niềm vui.

Chương trình "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và tặng cây giống 0 đồng"

Chương trình "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và tặng cây giống 0 đồng" diễn ra tại hẻm 131 An Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM, là hoạt động ý nghĩa do chị Trần Thị Hoài Biên khởi xướng.

Người dân mang rác nhựa đến trao đổi nhận phiếu chọn cây hoàn toàn 0 đồng. Chương trình còn trao tặng quà cho 10 gia đình khó khăn, sau đó mở "chợ cây" với đủ loại giống rau, cây xanh, ai cũng tự do lựa chọn mà không tốn một đồng nào.

Khi từng chiến đấu với bệnh tật, chị Biên đã tìm thấy nghị lực từ những mầm xanh kiên cường vươn lên, nên mong chia sẻ niềm hy vọng ấy với mọi người. Anh Tô Công Danh đến chọn cây cho vườn nhà vui vẻ nói: "Được nhận cây sẵn miễn phí thật tiện lợi, không cần tốn công ươm giống".

Sinh viên Mai Linh tranh thủ ghé qua mang cây về cho mẹ: "Cảm giác như đi chợ mà không cần trả tiền, rất vui". Chị Tường Thanh thì tâm sự: "Cây ở đây được ươm kỹ, sạch và dễ trồng, vườn nhà mình nhờ đó mà xanh tốt, đa dạng hơn".

Mỗi người đến tham dự đều mang về không chỉ những mầm xanh, mà còn cảm nhận được giá trị sẻ chia ấm áp: vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa nhận về yêu thương, niềm tin và hy vọng cho cuộc sống.

Tags

đổi rác lấy cây

cây giống

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