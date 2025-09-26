HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chờ cấp lại giấy phép lái xe có được đi lại trên đường không?

TIẾN THẮNG |

Người đã nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lái xe nhưng chưa nhận bản gốc, người lái được phép đi nếu xuất trình được một trong các giấy tờ thay thế hợp lệ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 cùng Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định rõ về việc điều khiển phương tiện trong thời gian chờ cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe (GPLX).

Theo Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông 2024, người điều khiển phương tiện phải có GPLX phù hợp loại xe, còn hiệu lực và do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chờ cấp lại giấy phép lái xe có được đi lại trên đường không?- Ảnh 1.

Trong thời gian chờ cấp lại giấy phép lái xe, người điều khiển vẫn có thể đi nếu xuất trình được giấy tờ thay thế hợp lệ.

Trường hợp đã nộp hồ sơ xin cấp lại GPLX nhưng chưa nhận bản gốc, người lái chỉ được phép lưu thông nếu xuất trình được một trong các giấy tờ thay thế hợp lệ, như: Giấy phép lái xe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID; GPLX cũ (nếu chưa bị thu hồi) hoặc Giấy hẹn cấp đổi/cấp lại kèm theo thông tin để lực lượng chức năng tra cứu, xác minh.

Nếu không có bất kỳ giấy tờ nào nêu trên, tài xế sẽ bị coi là không mang GPLX, và theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt áp dụng là 300.000 – 400.000 đồng.

Chuyên gia khuyến nghị, trong thời gian chờ cấp lại GPLX, người dân nên chủ động tích hợp giấy phép lái xe lên VNeID hoặc mang theo giấy hẹn để thuận tiện khi bị kiểm tra, tránh bị xử phạt không đáng có.

