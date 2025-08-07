HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cho bạn mượn SH chạy bốc đầu, thanh niên bị tịch thu luôn xe

Anh Vũ |

Từ phản ánh của người dân, CSGT TP HCM đã mời 2 thanh niên làm việc.

Sáng 7-8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) đã tịch thu xe SH biểu diễn bốc đầu. Trước đó, Cục này nhận được tin báo phản ánh vi phạm của người dân đến Fanpage Facebook Cục Cảnh sát giao thông.

Thanh niên bốc đầu xe máy SH bị tịch thu xe và phạt tiền tại TP HCM - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Đ. chạy xe máy bốc đầu.

Theo phản ánh, một thanh niên đã chạy xe SH biểu diễn bốc đầu, quay phim và phát tán trên mạng xã hội.

PC08 vào cuộc và xác định người có hành vi bốc đầu xe máy là Nguyễn Thanh Đ. (22 tuổi, ngụ Tân An Hội). Vụ việc xảy ra lúc 0 giờ 58 phút ngày 5-8 tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu và Tống Văn Hên, phường Tân Sơn TP HCM (quận Tân Bình cũ). Đ. cũng không có giấy phép lái xe máy.

Bên cạnh đó, PC08 còn lập biên bản đối với Lê Thành H. (21 tuổi, ngụ phường Bình Tân) là chủ xe SH. H. là chủ xe, lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Theo đó, Nguyễn Thanh Đ sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và Lê Thành H. bị phạt 9 triệu đồng, chiếc xe SH bị tịch thu.

