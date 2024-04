Chip của Huawei vẫn có khoảng cách hiệu năng lớn so với chip Snapdragon cũ

Đến thời điểm này, các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ áp dụng vào năm 2020 được cho là sẽ ngăn Huawei có được quy trình sản xuất chip 5G cho thiết bị di động và ban đầu, các hạn chế này đã phát huy tác dụng. Huawei đã phải xin giấy phép từ Hải quan Hoa Kỳ để có được các phiên bản chip Snapdragon mà họ sử dụng cho các mẫu điện thoại hàng đầu P50, Mate 50 và P60. Và những con chip đó đã được tinh chỉnh để ngăn chúng hoạt động với tín hiệu 5G.

Huawei được cho là đã thực hiện một số cải tiến lớn đối với Cortex 9010 khi mang đến cho con chip này cụm CPU 12 nhân. Nhưng dường như xưởng đúc chip lớn nhất của Trung Quốc cũng là đơn vị chế tạo ra những con chip Cortex-9000 – SMIC vẫn chưa tìm được hướng tạo ra những cỗ máy in thạch bản tiên tiến đã khiến một lõi hiệu năng trên chiếc Cortex-9010 chậm hơn 30% so với lõi lớn Cortex-X2 được sử dụng trên Snapdragon 8+ Gen ra mắt vào năm 2022 khi tiêu thụ cùng một lượng điện năng. Một bài đăng trên mạng xã hội "X" của lập trình viên tự do @ Negativeonehero cho thấy rằng, một chuyên gia mách nước đã chạy chip Kiri9010 qua bài kiểm tra điểm chuẩn AndSPECMod.

Do Snapdragon 8+ Gen 1 được TSMC sản xuất bằng nút quy trình 4nm, đây mức sản xuất tiên tiến mà SMIC chưa thể đạt tới, đồng thời “hiệu suất trên mỗi watt” của chip Qualcomm cho thấy, Redmi 9010 tiêu thụ nhiều năng lượng hơn và mang lại hiệu suất thấp hơn so với chipset Snapdragon cũ. Cùng với đó, so với lõi Cortex-A77 trên Snapdragon 870, một lõi hiệu năng trên Cortex-9010 tiêu thụ điện năng nhiều hơn 50%.

Những khoảng cách về hiệu suất này dường như là do SMIC vẫn chưa có thể có được các máy in thạch bản EUV tiên tiến để khắc các mẫu mạch trên các tấm silicon. SMIC sở hữu máy in thạch bản cực tím sâu nhưng chúng sẽ không hoạt động để tạo ra bất kỳ con chip nào tiên tiến hơn nút quy trình 5nm và thậm chí đó là một bước tiến dài. Đầu tháng này, Huawei đã nộp bằng sáng chế cho một hệ thống in thạch bản công nghệ thấp có thể giúp hãng có được chip 5nm từ SMIC. Tuy nhiên, trừ khi có một bước đột phá lớn, chip xử lý ứng dụng (AP) của Huawei có thể không bắt kịp các bộ xử lý ứng dụng (AP) cung cấp năng lượng cho các điện thoại hàng đầu của đối thủ.

Xem xét mức độ phổ biến của dòng Mate 60 ở Trung Quốc, tại thời điểm này, có vẻ như khoảng cách về hiệu năng giữa chipset Huawei và chipset Snapdragon không còn là vấn đề đối với người mua điện thoại ở thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Nếu Huawei may mắn, vào thời điểm quan trọng, họ sẽ tìm ra cách tạo ra máy hoặc kỹ thuật in thạch bản không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Dự kiến, con chip này sẽ ra mắt trên dòng Huawei Mate 70 vào cuối năm nay.

Như các bạn đã biết, ngày 29/8/2023, Huawei bất ngờ công bố mẫu điện thoại Mate 60 Pro. Phiên bản Mate 60 Pro dùng chip Kirin 9000s 5G - bản cải tiến của Kirin 9000, là chip cao cấp cuối cùng của Huawei trước khi bị Mỹ cấm năm 2020. Đây cũng là chip do bộ phận HiSilicon của Huawei thiết kế, được sản xuất trên tiến trình 5 nm.

Được biết, website đo hiệu năng AnTuTu Benchmark xác định bộ xử lý trung tâm (CPU) trong smartphone mới là Kirin 9000 với 12 lõi xử lý, xung nhịp tối đa 2,62 GHz. Trang này không đề cập đến kết nối di động, nhưng trước đây, Kirin 9000 và Kirin 9000e đều trang bị 5G. Mate 40 là dòng smartphone cuối cùng của Huawei dùng Kirin 9000.

Cũng theo AnTuTu, bộ xử lý đồ họa mới trên Mate 60 Pro do chính Huawei sản xuất, có tên Maleoon 910. Thiết bị tích hợp mô hình AI Pangu cũng do hãng tự phát triển.

Hải Linh