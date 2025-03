Chip AI Huawei vừa đạt được điều mà trước đây chỉ NVIDIA H100 làm được: Trung Quốc giờ không còn là “mỏ vàng” của NVIDIA, mà là chiến trường sống còn

Huawei đang tiến gần hơn đến việc phá vỡ thế độc tôn của NVIDIA trong lĩnh vực AI với con chip Ascend 910C. Theo báo cáo từ The Financial Times, tỷ lệ thành phẩm (yield rate) của con chip này đã đạt gần 40%—một bước nhảy vọt đáng kể so với con số 20% của một năm trước. Điều này không chỉ giúp Huawei cải thiện năng lực sản xuất mà còn đưa họ vào vị thế sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với NVIDIA trên thị trường AI.

Dựa trên những thông tin mới nhất, Huawei đang đẩy mạnh kế hoạch sản xuất Ascend 910C với mục tiêu đạt 100.000 đơn vị vào cuối năm 2025. Việc tăng cường sản lượng cũng cho thấy Huawei đang nghiêm túc thách thức NVIDIA, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường Trung Quốc vốn đang bị CUDA của NVIDIA chi phối. Để đối trọng với sự thống trị này, Huawei đã phát triển hệ thống phần mềm CANN của riêng mình nhằm thay thế CUDA, giúp họ từng bước xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn toàn độc lập.

Trước đây, dòng chip AI của Huawei đã được các "ông lớn" Trung Quốc như DeepSeek, Alibaba, và Baidu sử dụng, nhưng chủ yếu dành cho các tác vụ inferencing (suy luận) từ trung bình đến thấp. Tuy nhiên, với Ascend 910C, Huawei đang mở ra cơ hội tiến xa hơn vào các phân khúc hiệu suất cao, thậm chí có thể cạnh tranh với các sản phẩm như NVIDIA H100.

Việc Huawei tăng mạnh tỷ lệ thành phẩm có thể là dấu hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng đưa Ascend 910C ra thị trường vào thời điểm gần với hội nghị GTC 2025 của NVIDIA, một động thái có thể khiến sự kiện này mất đi phần nào sức hút. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một chiến lược đầy táo bạo từ Huawei, nhằm giành lại thị phần AI trong nước từ tay NVIDIA.

Trước đây, dù bị hạn chế xuất khẩu các dòng chip AI cao cấp, NVIDIA vẫn hưởng lợi từ nhu cầu khổng lồ của thị trường Trung Quốc, với GPU H20 trở thành 'cỗ máy in tiền' cho họ. Tuy nhiên, với Ascend 910C, kịch bản này có thể hoàn toàn thay đổi. Nếu các ông lớn công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Tencent và ByteDance chuyển sang sử dụng chip AI nội địa thay vì tiếp tục nhập khẩu GPU NVIDIA, thì doanh thu khổng lồ mà NVIDIA thu được từ thị trường này sẽ sớm biến mất.

Khác với DeepSeek—startup AI từng vô tình giúp NVIDIA gia tăng doanh số GPU H20—Huawei không chỉ đơn thuần tạo ra một mô hình AI giá rẻ mà còn đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh. Như đã đề cập tới ở trên, với nền tảng CANN, Huawei đang trực tiếp đối đầu với CUDA của NVIDIA, mang đến cho Trung Quốc một lựa chọn hoàn toàn nội địa, từ phần cứng đến phần mềm. Nếu quá trình chuyển đổi này diễn ra nhanh chóng, NVIDIA có thể mất thị phần AI lớn nhất của mình tại Trung Quốc trong vòng vài năm tới. Nói cách khác, có vẻ như thời điểm để Huawei tạo ra một "DeepSeek Moment" (Khoảnh khắc 'DeepSeek') mới đã đến gần hơn bao giờ hết.