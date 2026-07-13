Chính trường Mỹ xáo trộn mạnh vì sự ra đi đường đột của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham

Sự ra đi đột ngột của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham sẽ tác động đáng kể đến hoạt động lập pháp tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa vốn đã gặp khó khăn với thế đa số sít sao vì sự vắng mặt của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Điều này cũng sẽ tác động tới cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bất ngờ qua đời ngày 11/7 vì bệnh tim. (Ảnh: AP)

Ông Lindsey Graham là Thượng nghị sĩ của bang Nam Carolina. Theo luật của bang này, Thống đốc Henry McMaster có quyền chỉ định người tạm thời đảm nhiệm chiếc ghế mà ông Graham bỏ trống ở Thượng viện.

Tuy nhiên, vì ông Graham đang trong năm tái tranh cử nên việc ông qua đời sẽ dẫn đến việc phải tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ khẩn cấp, để chọn ứng viên mới của đảng Cộng hòa cho lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ phải cạnh tranh với ứng viên đảng Dân chủ Annie Andrews trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Chưa biết ai sẽ thay thế ông Graham, nhưng một số cái tên đã được nhắc đến, trong đó có Hạ nghị sĩ Nancy Mace và Phó Thống đốc Nam Carolina Pamela Evette.

Ngày 12/7, Tổng thống Donald Trump cho biết đã nghĩ đến một người mà ông muốn sẽ hoàn thành nốt nhiệm kỳ của ông Graham, nhưng chưa tiết lộ danh tính.

“Tôi có một người mà tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời, nhưng tôi chưa muốn nói lúc này vì còn quá sớm sau sự ra đi của Lindsey”, Tổng thống Trump phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC .

Dù không làm thay đổi quyền kiểm soát Thượng viện, sự ra đi của ông Graham - người có ảnh hưởng lớn trên chính trường Mỹ, sẽ tác động đáng kể đến các vấn đề lập pháp quan trọng.

Ủy ban Ngân sách Thượng viện do ông làm chủ tịch đang ở giai đoạn đầu của tiến trình điều chỉnh ngân sách nhằm thúc đẩy một số nội dung trong dự luật về giấy tờ định danh cử tri, theo yêu cầu của Tổng thống Trump.

Do Đạo luật SAVE America không có đủ 60 phiếu để vượt qua thủ tục tranh luận kéo dài tại Thượng viện, Tổng thống Trump đã gây sức ép yêu cầu bãi bỏ quy định này, đồng thời từ chối ký dự luật nhà của lưỡng đảng để phản đối.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 12/7, ông Trump nhấn mạnh ông Graham là người ủng hộ mạnh mẽ Đạo luật SAVE America.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại việc ông Graham từng sát cánh cùng mình trong nhiều vấn đề khác, trong đó có cuộc chiến phê chuẩn Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh.

Trong thời gian tới, Thượng viện sẽ xem xét đề nghị của Nhà Trắng về việc cấp thêm ngân sách quốc phòng liên quan đến cuộc chiến với Iran. Nếu còn tại vị, ông Graham chắc chắn sẽ là một trong những người ủng hộ đề xuất này mạnh mẽ nhất, trong bối cảnh đề xuất đang gặp nhiều khó khăn và có thể cần sự ủng hộ của cả hai đảng.

Việc xem xét ngân sách quốc phòng còn bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt dài ngày của ông McConnell - Chủ tịch Tiểu ban Chuẩn chi quốc phòng Thượng viện.

Chỉ vài ngày trước khi qua đời, ông Graham đã ăn mừng thắng lợi lớn khi Tổng thống Trump "bật đèn xanh" cho sáng kiến của ông nhằm áp thuế trừng phạt nặng với các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ và năng lượng của Nga.