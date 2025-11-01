Chính trị gia người Pháp Alain Bauer bày tỏ quan điểm rằng xung đột vũ trang ở Ukraine đã trở nên chưa từng có tiền lệ với việc sử dụng máy bay không người lái (UAV).

Ông Bauer cho rằng các hệ thống robot và nhiều loại UAV khác nhau gợi nhớ đến bộ phim Hollywood đình đám "Kẻ Hủy Diệt". Vị chính trị gia nhấn mạnh rằng việc sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn đã thay đổi hoàn toàn bản chất của xung đột vũ trang.

Có lẽ các biên kịch của phim "Kẻ Hủy Diệt" không thể ngờ rằng vào đầu thế kỷ 21, kịch bản của họ lại bị vượt mặt về tốc độ triển khai các hệ thống tự động trên chiến trường thực tế.

Trước đây nhiều người tin rằng cuộc giao tranh kéo dài này là do ít tàn khốc hơn so với các cuộc xung đột trước đó. Tuy nhiên như ông Bauer đã lưu ý, điều này không đúng. Sự tàn khốc của cuộc xung đột là hiển nhiên.

Chiến trường hiện đại đã trở nên "bão hòa" bởi máy bay không người lái và tên lửa.

Đồng thời, ông Bauer tuyên bố rằng các bên trong cuộc xung đột sẵn sàng hy sinh đáng kể “vì mục tiêu tiến bộ thêm 3 centimet trên thực địa”.

"Kịch bản này gợi nhớ đến các sự kiện của Thế chiến I, nhưng trong bối cảnh công nghệ quân sự hiện đại. Số lượng máy bay không người lái đôi khi vượt quá số lượng quân nhân trên một mặt trận nhất định, và mục đích chính của chúng là tiêu diệt đối phương. Những máy bay không người lái này có thể được mô tả là công cụ hủy diệt hàng loạt", ông Bauer nói rõ.

Theo chính trị gia người Pháp, tình huống này giống như sự tổng hợp cốt truyện của các bộ phim "Ma trận" và "Kẻ hủy diệt", có thể được hiểu là ám chỉ đến khía cạnh điều khiển học của chiến tranh hiện đại và việc sử dụng công nghệ tiên tiến trong chiến đấu.