Chính trị gia người Nga dự đoán về Thế chiến III

Cố chính trị gia người Nga Vladimir Zhirinovsky.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công chung, tuyên bố mục đích là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân - những cáo buộc mà Tehran đã bác bỏ.

Đoạn video ghi lại lời tiên đoán của cố chính trị gia Nga Vladimir Zhirinovsky, được quay vào năm 2022, ngay sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang, cho thấy cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do của Nga cảnh báo về căng thẳng ở Trung Đông vài tháng trước khi ông qua đời.

“Các bạn không tính đến tình hình ở Trung Đông. Sẽ có những sự kiện khiến mọi người quên mất Ukraine là gì”, vị chính trị gia nói trong đoạn video.

"Vấn đề liên quan đến Chiến tranh Thế giới thứ ba", ông Zhirinovsky tiếp tục xác định Iran là một điểm nóng tiềm tàng.

Trong đoạn video, ông nói thêm rằng, Israel chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran, và lập luận rằng điều này sẽ gây ra sự trả đũa nhanh chóng từ Tehran - tạo cớ cho Washington can thiệp.

“Mỹ lấy Israel làm cái cớ, sau đó sẽ phát động các chiến dịch ném bom quy mô lớn, có thể bao gồm việc triển khai vũ khí tầm gần có sức tàn phá khủng khiếp", ông nói.

“Iran không phải là Triều Tiên, hay Kosovo. Nơi đây đã xảy ra những sự kiện kinh hoàng nhất”, ông Zhirinovsky nói thêm.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, cùng với các cuộc tấn công mới của Israel vào Lebanon, đã leo thang kể từ ngày 28/2, với số người chết được báo cáo lên tới hơn 1.200 người.

Israel cho biết, họ đã tấn công các mục tiêu ở Lebanon sau khi Hezbollah phóng tên lửa để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong các cuộc tấn công cuối tuần qua.

Phản ứng của Iran đối với cái mà nước này gọi là chiến dịch thay đổi chế độ cũng đã làm gián đoạn việc vận chuyển dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng qua eo biển Hormuz - một tuyến đường vận chuyển toàn cầu quan trọng.