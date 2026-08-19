Chính thức: Việt Nam sắp có cao tốc hơn 27.000 tỷ đồng, sở hữu 2 hầm xuyên 2 con đèo hiểm trở bậc nhất

Không chỉ sở hữu 2 hầm xuyên núi hiểm trở, con đường cao tốc này còn có trụ cầu cao nhất Việt Nam.

Khởi công đoạn khó nhất cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chào mừng Kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2026), sáng ngày 19/8, tại nút giao với đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ Khởi công Dự án thành phần 2, đoạn tuyến từ Km22+000 – Km90+000, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn khẳng định, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có ý nghĩa quan trọng, từng bước hình thành khung kết cấu hạ tầng khu vực Tây Nguyên, hành lang Đông - Tây giúp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Trung Bộ; kết nối với khu vực Nam Lào và Đông Bắc Campuchia và là cửa ngõ ra biển của khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, dự án thành phần 2 đi qua khu vực địa hình, địa chất phức tạp, đặc biệt là khu vực đèo An Khê; nhiều công trình có cấp kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8km, hầm Man Yang ở độ cao gần 100m so với mặt đất tự nhiên; 2 cầu Hà Tam và cầu Ba La 2 có chiều cao trụ xấp xỉ 100m, là trụ cầu cao nhất Việt Nam hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công căn cứ theo hợp đồng sớm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho toàn bộ gói thầu, tập trung tối đa nguồn lực, khắc phục khó khăn về điều kiện thi công, chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc và nhân lực để tổ chức triển khai thi công.

Các đơn vị Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Hợp đồng, pháp luật liên quan; đồng thời nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ các dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp tương tự như Dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để đề xuất Chủ đầu tư các giải pháp kỹ thuật hiệu quả, hướng dẫn nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, ổn định công trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, mỏ vật liệu, bãi thải. Đồng thời hoàn thiện quy hoạch và tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông kết nối với tuyến cao tốc để phát huy hiệu quả. Mặc dù Dự án đã được phân cấp cho UBND tỉnh, song, Bộ Xây dựng luôn đồng hành và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

2 công trình hầm cấp đặc biệt đi qua 2 con đèo hiểm trở bậc nhất

Tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có tổng chiều dài 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 42.484 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng). Công trình được thiết kế quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75 m, mặt đường bê tông nhựa, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Toàn tuyến được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó:

Dự án thành phần 1: Dài 22 km (Km0+000 – Km22+000), tổng vốn khoảng 6.989 tỷ đồng, đã khởi công ngày 19/12/2025.

Dự án thành phần 2: Dài 68 km (Km22+000 – Km90+000), tổng vốn 27.576 tỷ đồng, chính thức khởi công ngày 19/8/2026.

Dự án thành phần 3: Dài 35 km (Km90+000 – Km125+000), tổng vốn khoảng 9.169 tỷ đồng, đã khởi công ngày 19/12/2025.

Việc triển khai dự án thành phần 2 giữ vai trò then chốt nối liền hai đoạn tuyến đầu - cuối, tạo mạch liên hoàn kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với vùng lõi kinh tế Tây Nguyên. Đây là phân đoạn phức tạp nhất toàn tuyến khi phải vượt qua địa hình đồi núi hiểm trở, đòi hỏi ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến cùng hệ thống công trình cấp đặc biệt:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, do AI hỗ trợ thiết kế

Bên cạnh các công trình vượt núi, dự án thành phần 2 được bố trí hạ tầng phụ trợ đồng bộ:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, do AI hỗ trợ thiết kế

Để phục vụ thi công đoạn tuyến, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 596 ha. Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện 2 khu tái định cư gồm Khu tái định cư Hòa Sơn (xã Bình Phú) và Khu tái định cư Thượng Giang 2 (xã Bình Khê) để sớm ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

