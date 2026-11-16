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Chính thức từ hôm nay (16/11), một ngân hàng ngừng trả lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm dưới 12 tháng

Linh San
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Từ ngày 16/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chính thức áp dụng biểu lãi suất tiết kiệm mới, trong đó đưa lãi suất tiền gửi về 0%/năm tại hầu hết kỳ hạn.

Cụ thể, theo biểu lãi suất mới công bố, khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm online tại SCB sẽ không được hưởng lãi, bất kể lựa chọn kỳ hạn 31 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hay 36 tháng. Mức lãi suất áp dụng cho cả hình thức nhận lãi trước, nhận lãi hàng tháng và nhận lãi cuối kỳ đều là 0%/năm.

- Ảnh 1.

Nguồn: SCB

Đối với sản phẩm "Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường" dành cho khách hàng cá nhân tham gia gửi mới, SCB cũng đưa lãi suất về 0%/năm ở toàn bộ các kỳ hạn được niêm yết từ 1 đến 36 tháng, đối với các phương thức lĩnh lãi tương ứng.

- Ảnh 2.

Nguồn: SCB

Như vậy, khách hàng gửi tiết kiệm dưới 12 tháng tại SCB hiện không được hưởng lãi suất đối với các sản phẩm tiết kiệm thông thường và tiết kiệm online.

Riêng với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng được SCB công bố trước đó, mức lãi suất cuối kỳ lần lượt là 3,7%/năm và 8,7%/năm.

- Ảnh 3.

Nguồn: SCB

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong vòng một tháng SCB có động thái điều chỉnh mạnh biểu lãi suất huy động. Trước đó, ngân hàng từng áp dụng mức lãi suất dao động khoảng 0,1-0,7%/năm đối với tiền gửi online, tùy kỳ hạn và phương thức lĩnh lãi.

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Từng là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao trên thị trường, SCB hiện đã chuyển sang nhóm nhà băng có mức lãi suất tiền gửi thấp nhất hệ thống.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh SCB đang được Ngân hàng Nhà nước đặt vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2022. Trong thời gian này, ngân hàng tập trung xử lý các tồn tại, yếu kém và tái cơ cấu hoạt động.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, SCB cũng vừa thay đổi hạn mức chuyển tiền nhanh trên ứng dụng và Internet Banking xuống tối đa 20 triệu đồng/ngày. Ngân hàng cho biết động thái này nhằm tăng cường an toàn giao dịch, bảo vệ tài khoản khách hàng trước nguy cơ gian lận và chiếm đoạt tài sản.

Về mạng lưới, SCB cũng liên tục thu hẹp hoạt động trong những năm gần đây. Theo thống kê được công bố, ngân hàng đã đóng gần 190 phòng giao dịch trong giai đoạn 2023-2025. Từ giữa tháng 7/2026 đến nay, thêm 39 chi nhánh ngừng hoạt động.

Tags

SCB

ngân hàng

tiền gửi tiết kiệm

Lãi suất

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