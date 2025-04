Chính thức: "Trùm" lẩu nướng Golden Gate lần đầu tiết lộ số tiền thâu tóm The Coffee House

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, vào ngày 8/1, Golden Gate đã mua 99,98% cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà Phê VN – pháp nhân vận hành chuỗi The Coffee House. Thương vụ với tổng giá phí tạm thời là 270 tỷ đồng. Sau giao dịch, doanh nghiệp trà cà phê này trở thành công ty con của Golden Gate.

Đây là động thái mở rộng sang mảng đồ uống và chuỗi cà phê đầu tiên của Golden Gate sau gần hai thập kỷ phát triển hệ sinh thái nhà hàng ăn uống tại Việt Nam.

Trước đó, hôm 19/2, Deal Street Asia đưa tin Golden Gate – ông trùm ngành F&B tại Việt Nam được cho là đã mua lại chuỗi The Coffee House từ Seedcom. The Coffee House là chuỗi cà phê từng gây tiếng vang trên thị trường nhưng hiện đã chững lại.

Theo dữ liệu từ Vietdata, thị phần của thương hiệu này trong năm 2023 giảm so với năm trước, về gần mức của năm 2021 là 2,02%. Doanh thu năm qua cũng sụt giảm 11%, còn khoảng 700 tỷ đồng. Lợi sau thuế của The Coffee House tiếp tục âm trên 100 tỷ đồng trong cả hai năm 2022 và 2023

Còn Golden Gate hiện sở hữu hơn hàng chục thương hiệu chuỗi nhà hàng và quán cà phê, hội tụ đủ phong cách ẩm thực từ châu Á đến châu Âu, vận hành gần 400 điểm bán và phục vụ gần 20 triệu lượt khách mỗi năm. Những thương hiệu nổi bật có thể kể đến Manwah, Kichi Kichi, GoGi House… Bên cạnh đó, Golden Gate cũng có thương hiệu đồ uống là Universal Tea.

Theo báo cáo hợp nhất kiểm toán 2024 của Golden Gate, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.633 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh thu của chuỗi nhà hàng này tăng trưởng trở lại sau giai đoạn thị trường chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và lạm phát tiêu dùng.

Tuy vậy, tốc độ tăng doanh thu không đủ bù đắp mức tăng của chi phí hoạt động. Chi phí bán hàng trong năm qua lên tới 3.462 tỷ đồng, cao hơn khoảng 119 tỷ đồng so với năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 40 tỷ đồng, đạt 485 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn hơn 104 tỷ đồng, giảm hơn 36 tỷ đồng so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Golden Gate báo lãi sau thuế 100,4 tỷ đồng – giảm gần 28% so với mức 139 tỷ đồng của năm 2023.