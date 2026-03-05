Chính thức thêm trường hợp hưởng tối đa lương hưu dù nghỉ sớm 5 năm, những ai đón tin vui?

Giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm mà không bị trừ lương hưu

Luật Nhà giáo dự kiến có hiệu lực từ năm 2026 đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên. Một trong những điểm đáng chú ý là việc cho phép giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng mà vẫn được giữ nguyên tỷ lệ hưởng lương hưu, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo, giáo viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non có thể lựa chọn nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu thông thường.

Thời gian nghỉ sớm được phép không vượt quá 5 năm so với quy định chung. Điều kiện để áp dụng chính sách này là người lao động phải có ít nhất 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đáng chú ý, trong trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo quy định này, giáo viên mầm non sẽ không bị giảm tỷ lệ phần trăm lương hưu như các trường hợp nghỉ hưu sớm thông thường.

Cách tính lương hưu đối với giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm sẽ được áp dụng tương tự trường hợp nghỉ hưu theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc không áp dụng mức giảm 2% lương hưu cho mỗi năm nghỉ trước tuổi như quy định chung hiện nay.

Nhờ vậy, những giáo viên mầm non đủ điều kiện vẫn có thể nghỉ hưu sớm mà không bị thiệt về tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng.

Việc bổ sung chính sách này được đánh giá là phù hợp với đặc thù của ngành giáo dục mầm non. Đây là nhóm lao động thường xuyên làm việc với cường độ cao, phải chăm sóc và quản lý trẻ nhỏ liên tục trong suốt thời gian làm việc.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, giáo viên mầm non còn phải chịu áp lực lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến nhiều người gặp khó khăn khi duy trì công việc đến độ tuổi nghỉ hưu như các ngành nghề khác.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động hiện nay

Việc điều chỉnh theo từng bước nhằm giúp thị trường lao động thích nghi dần với sự thay đổi về chính sách.

Những trường hợp người lao động được nghỉ hưu sớm theo quy định pháp luật

Pháp luật hiện hành cũng cho phép một số nhóm người lao động được nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm quyền lợi cho những người làm việc trong môi trường lao động đặc thù hoặc có tình trạng sức khỏe không còn đáp ứng được yêu cầu công việc.

Nhóm đối tượng đầu tiên được phép nghỉ hưu sớm là người lao động làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại hoặc nguy hiểm.

Cụ thể bao gồm:

Người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Người lao động làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định, những người thuộc nhóm này có thể nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu áp dụng cho điều kiện lao động bình thường.

Pháp luật cũng cho phép người lao động nghỉ hưu trước tuổi nếu sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Theo quy định, người lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên có thể được xem xét nghỉ hưu sớm. Thời điểm nghỉ hưu cụ thể sẽ phụ thuộc vào: Mức độ suy giảm khả năng lao động; Thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ngoài các nhóm nêu trên, pháp luật còn quy định một số trường hợp đặc thù có thể nghỉ hưu sớm hơn.

Trong đó gồm:

Người lao động có ít nhất 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, do tính chất công việc nặng nhọc và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp trong quá trình làm việc.

Các quy định này được xây dựng nhằm bảo đảm sự công bằng và phù hợp với điều kiện lao động thực tế của từng nhóm nghề nghiệp, đồng thời giúp người lao động được bảo vệ quyền lợi khi sức khỏe hoặc môi trường làm việc không còn cho phép tiếp tục làm việc đến tuổi nghỉ hưu thông thường.