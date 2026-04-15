Chính thức: Tạm hoãn xuất cảnh 18 chủ hộ kinh doanh, giám đốc doanh nghiệp có tên sau

Phan Trang |

Cục Thuế vừa công khai danh sách 18 người là chủ hộ kinh doanh, giám đốc, đại diện pháp luật các doanh nghiệp tại một số địa phương bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do còn nợ thuế.

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đăng tải thông tin về 18 người là chủ hộ kinh doanh, giám đốc, người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp...thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh. Trong số này, có một người có quốc tịch Trung Quốc. Thông báo không chỉ ra số tiền nợ thuế của các cá nhân, tổ chức.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

- Ảnh 2.

Nghị định 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định chi tiết về việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng căn cứ vào mức nợ thuế và thời gian chậm nộp, cụ thể:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Nghị định 49 cũng quy định trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của cơ quan quản lý thuế.


