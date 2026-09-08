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Chính thức sáp nhập 2 hiệp hội

Đại Phú
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Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Chính thức sáp nhập 2 hiệp hội - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 2475/UBND ngày 04/9/2026 sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định sáp nhập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 và các quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhất trí nhân sự lâm thời: Ban chấp hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh theo Đề án sáp nhập hội.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tổ chức Đại hội và báo cáo kết quả đại hội theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tags

UBND tỉnh Bắc Ninh

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

sáp nhập

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