Chính thức phê duyệt quy hoạch siêu dự án lớn nhất lịch sử Miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

Tú An |

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được xác định là một trong những dự án trọng điểm, có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 6,2 tỷ USD, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Mới đây, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.945 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người.

Theo quy hoạch, khu đất được giới hạn bởi các ranh giới hành chính: phía Bắc giáp xã Châu Thành, phía Nam giáp xã Thạnh Hòa, phía Đông giáp xã Phú Hữu và phía Tây giáp xã Đông Phước. Đây được định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đóng vai trò cực tăng trưởng phía Nam TP. Cần Thơ.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp đa dạng tiện ích như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và khu tổ chức sự kiện – lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, chú trọng giải pháp thoát nước, nâng cao khả năng chống ngập và đảm bảo phát triển bền vững. Về cơ cấu sử dụng đất, dự án bao gồm các loại hình nhà ở thấp tầng, biệt thự và chung cư cao tầng tối đa 35 tầng. Đối với nhà ở xã hội, không bố trí trong phạm vi dự án mà thực hiện theo nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư theo quy định.

Hạ tầng xã hội dự kiến được đầu tư đồng bộ với khoảng 134 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và 2 bệnh viện, đáp ứng nhu cầu của quy mô dân số lớn trong tương lai.

Sơ đồ vị trí lập quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được xác định là một trong những dự án trọng điểm, có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 6,2 tỷ USD, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Được biết, dự án được UBND tỉnh Hậu Giang (trước sáp nhập) xây dựng kế hoạch triển khai từ tháng 10/2024, với lộ trình thực hiện các thủ tục từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2027.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã được lựa chọn là đơn vị nghiên cứu lập đồ án quy hoạch nhằm kêu gọi đầu tư, với mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030. Trong các buổi làm việc với địa phương vào tháng 8/2024 và tháng 8/2025, đại diện Vingroup cho biết dự án có tiềm năng nâng tầm hình ảnh khu vực, thu hút dòng vốn đầu tư mới, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp nhờ lợi thế kết nối cả đường bộ và đường thủy.

Đến nay, quy hoạch phân khu được phê duyệt được xem là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn tới.



