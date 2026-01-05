Thông tin này được hãng thông tấn TASS đăng tải, dẫn lời bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tại cuộc họp cuối cùng của hội đồng quân sự.

Bộ trưởng Belousov không nêu rõ liệu đây là những máy bay mới được chế tạo hay phi cơ cũ được sửa chữa và hiện đại hóa rồi đưa trở lại hoạt động.

Hợp đồng cung cấp 10 oanh tạc cơ chiến lược siêu âm mang tên lửa hành trình thuộc phiên bản Tu-160M mới với tổng giá trị 160 tỷ ruble đã được ký kết vào ngày 25 tháng 1 năm 2018. Kế hoạch ban đầu bao gồm đặt hàng 50 máy bay loại này.

Việc chuyển giao số phương tiện hiện đại hóa cho Quân đội Nga đã bị trì hoãn nhiều lần. Hồi tháng 1 năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Sergei Shoigu cho biết chiếc Tu-160M hiện đại hóa đầu tiên sẽ được đưa vào biên chế ngay trong năm 2021.

Theo kế hoạch, tất cả 16 máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược đang phục vụ trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng.

Máy bay ném bom Tu-160 sẵn sàng để giao hàng tại nhà máy.

Chiếc Tu-160M2 được chế tạo từ đầu, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại Kazan vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, nó trở thành oanh tạc cơ Tu-160 sản xuất mới đầu tiên kể từ những năm 1990. Vào tháng 12 năm 2022, chiếc Tu-160M2 mới thứ hai đã được chuyển giao cho trạm thử nghiệm.

Năm 2023, người Nga dự kiến 4 chiếc Tu-160M sẽ được giao cùng một lúc: 2 chiếc Tu-160M được hiện đại hóa từ khung thân cũ và 2 chiếc Tu-160M2 chế tạo mới vào cuối năm.

Thời hạn này sau đó đã được hoãn lại đến năm 2024, và vào tháng 12 năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Belousov tuyên bố rằng cả 4 máy bay sẽ được giao trong năm 2025.