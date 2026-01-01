Chính thức: Người nhận lương 17 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã tăng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Quy định mới này áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2026, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời phản ánh sự điều chỉnh hợp lý của Nhà nước trong bối cảnh giá cả và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Ví dụ, với người có mức lương 17 triệu đồng/tháng, sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân 15,5 triệu đồng, thu nhập tính thuế còn lại chỉ là 1,5 triệu đồng/tháng. Do mức thu nhập này chưa đạt ngưỡng chịu thuế nên người này không phải nộp thuế TNCN.

Tương tự, người lao động có mức lương 24 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc cũng không phải nộp thuế TNCN. Bởi, sau khi giảm trừ tổng cộng 21,7 triệu đồng (bao gồm giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng và giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng), thu nhập tính thuế chỉ còn 2,3 triệu đồng/tháng – vẫn chưa đến ngưỡng phải nộp thuế.

Đồ họa: AI-V.Vinh

Doanh thu 500 triệu đồng trở xuống được miễn thuế

Đặc biệt, Luật Thuế TNCN sửa đổi còn quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế TNCN. Đồng thời, luật này sửa đổi, bổ sung khoản 25 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2024, cho phép hộ kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 500 triệu đồng trở xuống miễn thuế GTGT.

Liên quan đến nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó trưởng Thuế TPHCM – cho biết trong thời gian tới, Bộ Tài chính có thể ban hành nghị định mới về kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh.

Theo đó, tất cả hộ kinh doanh đều phải kê khai doanh thu. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào doanh thu thực tế của từng hộ để xác định số tiền thuế phải nộp.

Ví dụ, hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế GTGT và thuế TNCN. Tuy nhiên, nếu doanh thu đạt 501 triệu đồng, hộ phải nộp thuế GTGT trên toàn bộ 501 triệu đồng, được miễn thuế TNCN cho phần 500 triệu đồng và chỉ nộp thuế TNCN trên 1 triệu đồng còn lại.