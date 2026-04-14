Chính thức không còn Xanh SM tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) vừa chính thức công bố thay đổi tên thương hiệu từ Xanh SM sang Green SM, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế.

Việc đổi tên thương hiệu Xanh SM thành Green SM nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống, tạo trải nghiệm liền mạch, quen thuộc cho người dùng khi di chuyển tại các quốc gia. Hoạt động này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm mở rộng hệ sinh thái ra toàn cầu, kết nối xuyên quốc gia và cũng là cột mốc ý nghĩa đánh dấu 3 năm chính thức đi vào hoạt động của GSM.

Song song với việc thống nhất nhận diện thương hiệu, GSM cũng có những nâng cấp quan trọng về sản phẩm, dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đầu tiên là phiên bản hoàn toàn mới của ứng dụng Green SM, với giao diện hiện đại, tối giản, tối ưu trải nghiệm người dùng, cho phép dùng chung tại tất cả các quốc gia mà GSM đang hoạt động. Ứng dụng được tích hợp công nghệ AI, hỗ trợ cá nhân hóa hành trình và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, mang lại trải nghiệm xuyên suốt, liền mạch cho người dùng khi sử dụng dịch vụ tại các quốc gia khác nhau.

Tại Việt Nam, GSM chính thức đưa vào vận hành tổng đài bốn số 1555 thay thế cho số 1900 2088 trước đây, giúp người dùng dễ nhớ và dễ gọi xe theo cách truyền thống hơn. Ngoài ra, Green SM tiếp tục hỗ trợ khách hàng vẫy xe trên đường, giúp cho việc tiếp cận dịch vụ trở nên dễ dàng cho tất cả mọi người.

GSM cũng chính thức mở rộng mô hình kinh tế chia sẻ Platform tới hai thị trường quốc tế đầu tiên là Indonesia và Philippines, mang đến cơ hội cho các cá nhân và doanh nghiệp địa phương sở hữu xe ô tô điện VinFast có thể tham gia vào hệ sinh thái, vận hành theo tiêu chuẩn chung và tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Đã chứng minh hiệu quả tại Việt Nam, Green SM Platform giúp giảm rào cản gia nhập hệ thống, tối ưu chi phí vận hành cho tài xế và đối tác, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện và xanh hóa giao thông đô thị nhanh hơn, thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc GSM toàn cầu cho biết: “Green SM luôn hướng tới mục tiêu thiết lập chuẩn mực đồng nhất cho thương hiệu tại tất cả các thị trường, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ với chất lượng cao nhất cho tất cả khách hàng, vượt qua những giới hạn địa lý thông thường bằng công nghệ và trải nghiệm dịch vụ xuất sắc. Đó cũng là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển hệ sinh thái, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại tất cả các quốc gia sở tại”.

Sau 3 năm chính thức đi vào hoạt động, Green SM hiện đã trở thành nền tảng vận tải thuần điện có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, hiện diện tại 4 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, với tổng số hơn 186.000 ô tô và xe máy điện đang vận hành. Trong vòng 3 năm, hệ sinh thái Green SM đã thực hiện 620 triệu chuyến xe, với tổng quãng đường di chuyển xanh đạt 4,2 tỷ km, góp phần cắt giảm 580 nghìn tấn CO₂, tương đương khả năng hấp thụ của 27 triệu cây xanh mỗi năm.

Green SM cũng mang đến công việc ổn định cho hàng trăm nghìn tài xế, đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 hãng xe buýt trong quá trình chuyển đổi sang mô hình vận hành thân thiện với môi trường. Sáng kiến liên minh doanh nghiệp xanh tiên phong - Green Alliance Frontier - do GSM khởi xướng đã thu hút hơn 400 đối tác doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực cùng tham gia, tạo nên một hệ sinh thái lớn mạnh, đồng hành và hỗ trợ nhau trên hành trình tiến ra thế giới.

Trên nền tảng đó, Green SM đang từng bước thúc đẩy sự chuyển dịch mang tính hệ thống của ngành vận tải, hướng tới thiết lập chuẩn mực di chuyển bền vững hơn tại các đô thị hiện đại tại nhiều quốc gia.

