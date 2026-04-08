Chính thức: Không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng từ ngày 15/5

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Quy định mới này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, mang đến những điều chỉnh quan trọng theo hướng nới lỏng các quy định cũ, đồng thời bảo vệ quyền học tập chính đáng của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên.

Khẳng định quyền dạy và học chính đáng

Nội dung trọng tâm của Thông tư 19 là khẳng định không cấm hoạt động dạy thêm, học thêm nếu hoạt động này diễn ra lành mạnh và đúng pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhấn mạnh quy định mới không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học cũng như quyền dạy học của giáo viên. Mục tiêu của thông tư nhằm thiết lập kỷ cương, bảo vệ môi trường giáo dục công bằng và ngăn chặn các hành vi ép buộc học sinh học thêm để trục lợi.

Để đảm bảo tính minh bạch, giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Nội dung, địa điểm và thời gian dạy thêm phải được công khai rõ ràng để phòng ngừa các xung đột lợi ích có thể xảy ra.

Từ ngày 15/5, các quy định về dạy thêm, học thêm sẽ được nới lỏng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh (Ảnh: Xây dựng chính sách)

Trao quyền chủ động cho hiệu trưởng

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là việc thay đổi quy định về thời lượng dạy thêm. Theo khung chung, mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần trong nhà trường. Tuy nhiên, để đáp ứng sát thực tế nhu cầu của học sinh, Hiệu trưởng các trường được trao quyền chủ động hơn.

Cụ thể, Hiệu trưởng có thể đề xuất với Giám đốc Sở GD&ĐT để tăng thời lượng dạy thêm đối với một số đối tượng học sinh đặc thù. Đi kèm với quyền hạn này là trách nhiệm giải trình và quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng dạy thêm trái phép kéo dài hoặc gây bức xúc trong dư luận.

Phân định rõ dạy thêm và hoạt động bổ trợ

Thông tư 19 cũng làm rõ ranh giới giữa dạy thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường. Theo đó, các hoạt động nhằm phát triển toàn diện năng khiếu và kỹ năng của học sinh sẽ không bị coi là dạy thêm và không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này. Các hoạt động này bao gồm:

- Giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

- Tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM.

- Giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI).

- Giáo dục hướng nghiệp và kỹ năng sống.

Việc tách bạch này giúp các nhà trường và trung tâm thuận lợi hơn trong việc triển khai các nội dung giáo dục hiện đại, đáp ứng xu thế chuyển đổi số quốc gia mà không bị vướng mắc vào các thủ tục quản lý dạy thêm thông thường.

Thiết lập đường dây nóng giám sát xã hội

Để tăng cường sự giám sát của cộng đồng, Bộ GD&ĐT yêu cầu thiết lập hệ thống đường dây nóng ở tất cả các cấp quản lý. Từ cấp nhà trường, UBND cấp xã/phường đến Sở GD&ĐT đều phải công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh trên website hoặc niêm yết tại trụ sở.

Các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường cũng bắt buộc phải công khai, cập nhật đầy đủ thông tin về chương trình, danh sách giáo viên và mức học phí. Những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc học sinh học thêm sẽ bị thanh tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ giải quyết được những bất cập, tranh cãi kéo dài trong suốt một năm qua về hoạt động dạy thêm, học thêm.