Chính thức “khởi động” cho kỳ nghỉ lễ 5 ngày: Người dân lên đường về quê, kẹt xe khắp mọi nơi

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó giám đốc bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết cao điểm hành khách đi lại qua bến trong ngày 26 và 27/4. Theo ông Đạt, dự kiến từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, sẽ có 2.560 xe xuất bến, với khoảng trên 56.000 lượt khách, tăng khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong ngày 28/4, ước đạt hơn 17.000 lượt khách, tăng 103% so với cùng thời điểm năm ngoái; ngày 29/4 với trên 15.000 lượt khách, tăng gần 102% so với cùng thời gian năm ngoái. Do lượng xe xuất bến đưa người dân rời TP.HCM tăng đột biến, nguy cơ ùn tắc nên bến xe Miền Đông cũng tăng cường lực lượng điều tiết khách và xe ra vào bến để tránh ùn ứ.