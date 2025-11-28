Chính thức khánh thành cửa khẩu thông minh gần 175 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe kết nối Việt Nam - Trung Quốc

Tối 27/11, UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Vi Thao - Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cùng đại diện một số cơ quan liên quan cả hai nước.

Dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119 - 1120 Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư trên 174,7 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 mở rộng từ 4 làn lên 6 làn và giai đoạn 2 mở rộng từ 6 làn lên 14 làn.

Sau quá trình tích cực triển khai thi công dự án, đến nay, công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) giai đoạn 1 đã hoàn thành.

Công trình nhằm nâng cao năng lực thông thương, đáp ứng nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo vai trò là đầu mối giao thông, thương mại, đối ngoại quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á; góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thực hiện mục tiêu tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao năng lực thông qua hàng hóa giữa hai bên.

Các đại biểu tại Lễ khánh thành (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lạng Sơn)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc: Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung" theo nhận thức chung và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định Việc khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước tiến đầu tiên và mang tính nền tảng trong quá trình xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả của mô hình cửa khẩu thông minh, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời; thống nhất sớm các nội dung quan trọng như tiêu chuẩn kỹ thuật, hạ tầng kết nối, mô hình quản lý - vận hành, cơ chế trao đổi dữ liệu và quy trình kiểm tra, kiểm soát chung.

Hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, công nghệ thông tin, quản lý biên giới hiện đại, bảo đảm cửa khẩu thông minh vận hành thông suốt, hiệu quả. Từ đó, góp phần vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây ngày càng bền chặt, phát triển thực chất.

Tại buổi lễ, ông Vi Thao - Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - bày tỏ việc khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa có ý nghĩa quan trọng và đóng vai trò then chốt, góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Đây là bước tiến đánh dấu việc hình thành cửa khẩu thông minh giữa hai bên. Ông Vi Thao mong muốn, qua sự kiện sẽ là cơ hội mới để tăng cường hợp tác, cùng thúc đẩy cửa khẩu thông minh; đồng chí hy vọng khi cửa khẩu thông minh chính thức đi vào hoạt động năm 2026 sẽ tăng thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế thương mại hai nước Trung - Việt.

Trong chương trình, lãnh đạo chính quyền hai tỉnh/khu đã tuyên bố khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa. Ngay sau khi tuyên bố khánh thành, các đại biểu cùng chứng kiến hoạt động thông xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.