Chính thức khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall lớn nhất Việt Nam, có tới 5 sân pickleball, đón 200.000 lượt khách sau 3 ngày mở cửa

Sau 3 ngày mở cửa đón khách, AEON MALL Thanh Hóa ghi nhận khoảng 200.000 lượt khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Đây là trung tâm thương mại thứ 9 của AEON MALL tại Việt Nam, với quy mô gần 10,5ha và khoảng 3.500 nhân sự.

Ngày 18/10, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa. Công trình được khởi công vào tháng 12/2024, là dự án thương mại, dịch vụ có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm thương mại có diện tích gần 10,5ha, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, với hơn 130 gian hàng. Các khu chức năng được bố trí phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí và sinh hoạt cộng đồng. Theo thông tin công bố tại lễ khai trương, đây là trung tâm có quy mô lớn nhất trong hệ thống AEON MALL tại Việt Nam.

AEON MALL Thanh Hóa hiện có khoảng 3.500 nhân sự, tạo thêm việc làm và bổ sung nguồn cung dịch vụ thương mại, giải trí cho địa phương. Trước ngày khai trương chính thức, trung tâm đã mở cửa đón những khách hàng đầu tiên từ ngày 15/10. Trong 3 ngày đầu hoạt động, nơi đây ghi nhận khoảng hơn 200.000 lượt khách.

Phối cảnh AEON MALL Thanh Hóa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tập đoàn AEON và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam bảo đảm an toàn vận hành, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; đồng thời ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp đưa nông sản, thủy sản và sản phẩm OCOP của Thanh Hóa vào hệ thống phân phối.

Được biết AEON MALL Thanh Hóa quy tụ khoảng 130 gian hàng, trong đó hơn 60% là các thương hiệu lần đầu có mặt tại Thanh Hóa. Trung tâm được phát triển theo mô hình "Family and Community Hub" – không gian kết nối gia đình và cộng đồng, kết hợp mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí cùng các tiện ích phục vụ nhiều thế hệ.

Một trong những điểm nhấn của dự án là khu thể thao và giải trí trong nhà có diện tích khoảng 10.000m². Đáng chú ý, tầng 2 được bố trí 5 sân pickleball, lần đầu tiên mô hình này xuất hiện trong hệ thống trung tâm thương mại AEON MALL.

Khu siêu thị tại tầng 1 mở cửa từ 8h đến 22h hằng ngày, cung cấp thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP. Rau củ được nhập mới mỗi ngày từ những vùng nông sản như Đà Lạt và Mộc Châu. Bên cạnh các mặt hàng quen thuộc, quầy thịt nguội và xúc xích còn giới thiệu nem chua – đặc sản của Thanh Hóa.

Khu ẩm thực tự chọn Delica có khoảng 290 chỗ ngồi, phục vụ sushi, món ăn quốc tế và một số món địa phương như bánh khoái, bánh xèo, nem lụi. Trong khi đó, AEON Bakery cung cấp các loại bánh mì, bánh ngọt và đồ tráng miệng, đi kèm khu vực dùng bữa tại chỗ khoảng 30 chỗ ngồi và quầy pizza.

Tại tầng 3, khu Kids Republic tập trung các sản phẩm dành cho mẹ và bé, từ quần áo, đồ chơi đến vật dụng thiết yếu cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Khu vui chơi trẻ em cùng phòng chăm sóc trẻ sơ sinh được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình khi mua sắm tại trung tâm.

AEON MALL Thanh Hóa mở cửa quanh năm. Khu vực tầng 2 và tầng 3 hoạt động từ 10h đến 22h vào ngày thường, từ 9h đến 22h vào cuối tuần. Trong quá trình chuẩn bị vận hành, doanh nghiệp cũng tăng cường hợp tác với các đơn vị tại địa phương, hướng tới xây dựng mối liên kết lâu dài với cộng đồng và hệ sinh thái kinh tế Thanh Hóa.