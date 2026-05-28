HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chính thức khai thác mỏ dầu trữ lượng 100 triệu tấn có cấu trúc dạng ‘cành cây’, sản lượng 2.800 tấn mỗi ngày

Y Vân
|

Trung Quốc vừa chính thức đưa vào khai thác siêu mỏ dầu ngoài khơi trữ lượng hơn 100 triệu tấn tại biển Bột Hải.

- Ảnh 1.

Theo Global Times, dự án giai đoạn 1 của cụm mỏ Kenli 10-2 (Trung Quốc) đã chính thức đi vào hoạt động. Với sản lượng dầu thô vượt mức 2.800 tấn mỗi ngày, dự án này đang trở thành bệ đỡ vững chắc giúp ổn định sản lượng khai thác cho khu vực mỏ dầu Bột Hải – căn cứ sản xuất dầu thô lớn nhất của Trung Quốc.

Mỏ dầu Kenli 10-2 nằm ở vùng biển phía nam biển Bột Hải, có độ sâu trung bình khoảng 20 mét và trữ lượng địa chất được chứng minh vượt 100 triệu tấn. Đây được coi là mỏ dầu thuộc vùng nước nông lớn nhất Trung Quốc.

Hạ tầng kỹ thuật thuộc giai đoạn 1 của dự án bao gồm 1 giàn xử lý trung tâm công nghệ cao mới, 2 giàn đầu giếng vận hành hoàn toàn tự động. Tổng cộng 79 giếng khai thác đang được triển khai khoan và vận hành.

TIN LIÊN QUAN

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án này nằm ở đặc tính địa chất phức tạp. Nguồn tài nguyên dầu khí tại đây chủ yếu được lưu trữ trong các vỉa cát hẹp, uốn lượn và đan xen chằng chịt vào nhau. Cấu trúc này tạo nên một mô hình dạng cành cây, trông giống như những bóng râm của cành cây giao nhau trên mặt đất.

Việc đưa vào vận hành cụm mỏ Kenli 10-2 cũng chính thức đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc làm chủ và khai thác thành công một mỏ dầu ngoài khơi có cấu trúc “dạng cành cây”, khẳng định bước tiến mới trong công nghệ kỹ thuật dầu khí của nước này.

Theo Global Times﻿

Tags

Trung Quốc

mỏ dầu

khai thác mỏ dầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại