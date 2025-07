Chính thức: Gia Bình soán ngôi Nội Bài, trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc

Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, với điểm nhấn quan trọng là bổ sung sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) và điều chỉnh công suất sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Gia Bình trở thành điểm sáng mới trong mạng lưới sân bay quốc gia

Theo quyết định mới, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đưa vào quy hoạch với quy mô sân bay cấp 4E, tọa lạc tại tỉnh Bắc Ninh – khu vực kinh tế trọng điểm miền Bắc. Sân bay này dự kiến trở thành một trung tâm hàng không quan trọng, chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Nội Bài.

Các con số quy hoạch mới của sân bay Gia Bình

Tổng diện tích quy hoạch mới của sân bay Gia Bình là 1.960 ha, rộng hơn Nội Bài (1.500 ha) và Tân Sơn Nhất (cũng khoảng 1.500 ha), chỉ xếp sau Long Thành (5.000 ha)

Hệ thống sân đỗ được quy hoạch với sân đỗ riêng cho trực thăng của Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân và khu vực dành cho chuyên cơ, máy bay thương mại. Đặc biệt, sân bay sẽ có nhà ga VIP dành riêng cho chuyên cơ, tọa lạc phía Nam khu sân đỗ với diện tích khu đất khoảng 3,2 ha.

Với quy mô và vị trí chiến lược gần Hà Nội, sân bay Gia Bình không chỉ tăng cường năng lực vận chuyển hàng không quốc tế, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng và vùng thủ đô.

Điều chỉnh giảm công suất sân bay Nội Bài để phù hợp năng lực vùng trời

Song song với việc phát triển sân bay Gia Bình, công suất khai thác của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được điều chỉnh giảm so với quy hoạch cũ.

Nguyên nhân điều chỉnh được lý giải là do năng lực vùng trời tại khu vực Hà Nội là hữu hạn. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, khoảng cách giữa Gia Bình và Nội Bài chỉ khoảng 43 km, dẫn đến vùng kiểm soát không lưu bị chồng lấn. Do vậy, khi bổ sung và nâng công suất Gia Bình, việc giảm tải cho Nội Bài là tất yếu để đảm bảo an toàn và hiệu quả khai thác vùng trời dùng chung.

Mục tiêu phát triển hạ tầng hàng không đồng bộ, dài hạn

Theo Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam, việc điều chỉnh quy hoạch này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn là một bước đi chiến lược để đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng hàng không quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Việc chia sẻ khai thác giữa sân bay Nội Bài và Gia Bình hứa hẹn giúp giảm tình trạng quá tải, tăng năng lực tiếp nhận hành khách quốc tế và mở rộng mạng lưới hàng không kết nối vùng thủ đô với các khu vực khác trong nước và quốc tế.

Ảnh minh họa sân bay Gia Bình trong tương lai khi đã đi vào hoạt động bằng AI

Việc bổ sung sân bay quốc tế Gia Bình và điều chỉnh công suất Nội Bài là một phần trong tầm nhìn phát triển ngành hàng không hiện đại, bền vững và linh hoạt hơn của Việt Nam. Đây được xem là một bước tiến quan trọng để tối ưu hóa nguồn lực vùng trời, nâng cao năng lực vận chuyển hàng không quốc gia và phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.