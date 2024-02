CHÍNH THỨC: Gần 60 địa phương công bố lịch nghỉ tết Nguyên đán 2024 cho học sinh, Hà Giang nghỉ dài nhất

Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 tới học sinh. Theo ghi nhận, thời gian nghỉ Tết năm nay phổ biến là 14 ngày. Tuy nhiên, do ngày 3 và 4/2 (24 và 25 tháng chạp) rơi vào cuối tuần, nên có địa phương cho học sinh nghỉ lên đến 16 ngày, đơn cử như Hà Giang.

Cho học sinh nghỉ Tết ít ngày nhất đến thời điểm hiện tại là các tỉnh như Bắc Giang, Cần Thơ, An Giang với 7 ngày, bắt đầu từ 8 đến 14/2. Còn Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng... cho học sinh nghỉ nhiều hơn một ngày, tức 8 ngày, bắt đầu từ 7/2. Theo lý giải của các địa phương, thời gian nghỉ Tết của học sinh được xây dựng theo khung nghỉ Tết chung do Thủ tướng phê duyệt. Lịch nghỉ này sẽ không gây xáo trộn cho các gia đình, tránh được các tình huống mất an toàn khi trẻ được nghỉ học nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm.

Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh hơn gần 60 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tổng hợp