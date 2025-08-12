Chính thức: FIFA xác nhận tiền vệ Việt kiều giá 500.000 euro đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam

Theo thông báo từ FIFA, tiền vệ Trần Thành Trung (tên trên cơ sở dữ liệu quốc tế: Do Trung Thanh Nguyen) đã chính thức đủ điều kiện khoác áo các cấp độ ĐTQG Việt Nam.

Được biết, FIFA có một nền tảng mang tên “FIFA Change of Association Platform” nhằm công bố một cách công khai những trường hợp cầu thủ chuyển đổi LĐBĐ thành công.

Trần Thành Trung từng thi đấu cho các đội trẻ Bulgaria. Để có thể thi đấu dưới màu áo tuyển Việt Nam, tiền vệ 20 tuổi cần làm thủ tục chuyển đổi LĐBĐ. FIFA xác nhận Trần Thành Trung đã hoàn tất quá trình chuyển đổi vào ngày 6/8 vừa qua.

Trần Thành Trung đã hoàn tất việc chuyển sang thi đấu cho các đội tuyển thuộc LĐBĐ Việt Nam

Tất nhiên, đây mới là bước đi đầu tiên. Điều quan trọng hơn là Trần Thành Trung phải thuyết phục được HLV Kim Sang-sik cũng như ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Chuyển từ Slavia Sofia (Bulgaria) sang CLB Ninh Bình với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 500.000 euro (khoảng 14,87 tỷ đồng), cầu thủ 20 tuổi đang bước đầu làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam. Những vòng đấu V.League sắp tới sẽ là cơ hội thể hiện dành cho Trần Thành Trung.

Trần Thành Trung (áo đỏ) thi đấu cho CLB Ninh Bình

Nếu thích nghi tốt và chứng minh được tài năng, tiền vệ sinh năm 2005 hoàn toàn có thể khoác áo U23 Việt Nam ngay ở vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra đầu tháng 9 tới.

Tại vòng loại, U23 Việt Nam lần lượt gặp Bangladesh (ngày 3/9), Singapore (6/9) và Yemen (9/9). Cả 3 trận đấu đều diễn ra trên SVĐ Phú Thọ.