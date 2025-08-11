Tuyển Việt Nam không được cộng điểm sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Ngày 10/8 chứng kiến chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan trong loạt trận cuối cùng chặng lượt về giải bóng chuyền nữ vô địch Đông Nam Á (SEA V.League) 2025.

Bị dẫn trước 2-0 sau 2 set đầu tiên, đoàn quân dưới quyền HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Cú đập uy lực của Bích Tuyền ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc đồng thời mang về chức vô địch chặng lượt về SEA V.League 2025 cho tuyển Việt Nam.

Đây là chiến thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam trước Thái Lan sau chuỗi 40 trận thua liên tiếp. Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Việt Nam đăng quang tại SEA V.League. Và cũng là lần đầu tiên, chức vô địch giải đấu không thuộc về tuyển Thái Lan.

Tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ không được cộng điểm trên BXH FIVB (Liên đoàn bóng chuyền quốc tế) sau khi đánh bại Thái Lan. Điều này bắt nguồn từ quy định của FIVB, theo đó các trận đấu thuộc giải đấu thường niên cấp khu vực có sự xuất hiện của đội tuyển tham dự Nations League sẽ không tính điểm.

Nations League là giải đấu diễn ra hàng năm, quy tụ 18 đội tuyển bóng chuyền nữ hàng đầu thế giới. Thái Lan là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở giải đấu này. Như vậy, tại SEA V.League, tuyển Việt Nam được cộng điểm khi thắng Indonesia và Philippines nhưng không có thêm hay mất đi điểm số nào cho dù thắng hay thua Thái Lan.

Dẫu sao, chuỗi trận phong độ tuyệt vời trong năm 2025 đang giúp tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên BXH FIVB. Thông tin từ trang chủ FIVB cho biết thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thắng 11 và chỉ thua 1 trận từ đầu năm đến nay.

Tuyển Việt Nam đang có chuỗi phong độ ấn tượng

Trận thua duy nhất là trước Thái Lan ở chặng lượt đi SEA V.League. 10/11 trận thắng được tính điểm trên BXH giúp tuyển Việt Nam leo lên vị trí 22 thế giới, đe dọa vị trí của chính Thái Lan (hạng 21). Hiện tại, Việt Nam có 155,79 điểm, kém Thái Lan 4,63 điểm (160,42 điểm). Đây là khoảng cách điểm số gần nhất trong lịch sử giữa Việt Nam và Thái Lan trên BXH thế giới.

Mới cách đây 3 năm, tuyển Việt Nam từng bị loại khỏi BXH FIVB vì không dự các giải quốc tế. Đến tháng 6/2023, đội mới trở lại nhờ vô địch AVC Challenge Cup. Thời điểm đó, tuyển Việt Nam có 62 điểm và đứng thứ 49. Tới tháng 8/2025, tuyển Việt Nam đã tăng 93,79 điểm cùng 27 bậc.

Tuyển Việt Nam chỉ còn kém tuyển Thái Lan 1 bậc trên BXH thế giới

Tính riêng ở châu Á, tuyển Việt Nam đang xếp thứ 4, chỉ sau Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và xếp trên những Kazakhstan, Hàn Quốc hay Đài Bắc Trung Hoa.

Phía trước thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là 2 giải đấu rất quan trọng: Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 (khởi tranh 22/8) và SEA Games 33 (dự kiến diễn ra trong tháng 12/2025). Cả 2 giải đấu đều tổ chức tại Thái Lan.