Chương trình nghệ thuật miễn phí "Muôn sắc Việt Nam" dự kiến bắt đầu mở cổng đăng ký vé vào ngày 19/11.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thông báo, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" sẽ chính thức mở cổng đăng ký vé trực tuyến vào 10h ngày 19/11/2026, thay vì thời điểm dự kiến trước đó. Theo đơn vị tổ chức, việc điều chỉnh thời gian nhằm có thêm thời gian hoàn thiện, kiểm tra hệ thống kỹ thuật và tối ưu quy trình đăng ký, xác nhận, nhận vé trực tuyến. Đồng thời, ban tổ chức cũng muốn chuẩn bị tốt hơn các điều kiện phục vụ và hỗ trợ khán giả, bảo đảm quá trình đăng ký vé diễn ra thuận tiện, an toàn.

Người dân có thể đăng ký vé thông qua truy cập trực tiếp website https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Trước đó, Ban tổ chức cho biết chương trình "Muôn sắc Việt Nam" sẽ diễn ra tối 24/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), do TP Hà Nội chủ trì, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp thực hiện. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Phương Mỹ Chi, Quang Thọ, Thu Hiền...

Chương trình được xây dựng thành 3 chương và phần kết, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống, di sản với nghệ thuật đương đại. Sân khấu rộng 3.000m² lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, cùng màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật dự kiến kéo dài 17 phút với hơn 2.600 quả pháo hoa tầm cao.

Đáng chú ý, vé tham dự chương trình được phát miễn phí thông qua cổng đăng ký trực tuyến chính thức. Ban tổ chức khuyến cáo người dân không mua bán vé để tránh nguy cơ bị lừa đảo. Chương trình cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.