Chính thức: Đội tuyển Nepal chọn SVĐ ở Việt Nam làm sân nhà vòng loại Asian Cup

Theo thông báo chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Nepal đã lựa chọn SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) làm sân nhà trong trận lượt về gặp đội tuyển Việt Nam diễn ra ngày 14/10 tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Theo lịch thi đấu đã ban hành, trận lượt đi giữa 2 đội sẽ được tổ chức trên SVĐ Bình Dương vào ngày 9/10/2025. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ không di chuyển sang Nepal mà thi đấu cả 2 trận trong tháng 10 ngay trên lãnh thổ Việt Nam.

SVĐ Thống Nhất

Để chuẩn bị cho 2 lượt trận quan trọng này, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào đầu tháng 10. Mới đây, đội tuyển cũng đã có quỹ thời gian trong đợt tập trung tháng 9/2025 để rà soát lực lượng, củng cố chiến thuật và tạo sự gắn kết cho toàn đội.

Sau hai lượt trận đã đấu tại bảng F, đội tuyển Việt Nam đang có 1 trận thắng và 1 trận thua, tạm xếp nhì bảng. Hai trận đấu liên tiếp với Nepal sẽ có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong việc duy trì hi vọng cạnh tranh tấm vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.