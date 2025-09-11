Thắng Hàn Quốc 3-0, tuyển Indonesia lọt vào trận chung kết giải quốc tế

Để chuẩn bị cho vòng loại Futsal châu Á 2026 (diễn ra từ 20/9 đến 24/9/2025), LĐBĐ Trung Quốc đã đăng cai giải giao hữu quốc tế CFA International Futsal Tournament. Giải đấu này quy tụ 8 đội tuyển đến từ châu Á, châu Đại Dương và cả châu Âu.

Đội tuyển futsal Indonesia thể hiện sức mạnh ấn tượng với hàng loạt chiến thắng cách biệt. Tại vòng bán kết, đội bóng xứ Vạn đảo chạm trán tuyển Hàn Quốc. Với lối chơi quyết liệt và những tình xuống dứt điểm uy lực, tuyển Indonesia giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Đội tuyển futsal Indonesia vượt qua Hàn Quốc

Đối thủ của Indonesia trong trận chung kết sẽ là tuyển Đan Mạch. Tại trận bán kết còn lại, tuyển Đan Mạch vượt qua Myanmar với tỉ số 1-0. Trên BXH FIFA, tuyển Indonesia (hạng 23) đứng cao hơn nhiều bậc so với Đan Mạch (hạng 72). Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá trận chung kết sẽ rất khó lường.

Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ, đội tuyển futsal Indonesia thăng tiến mạnh trong những năm gần đây. Năm ngoái, đội bóng xứ Vạn đảo giành chức vô địch giải Futsal Đông Nam Á 2024 sau khi thắng tuyển Việt Nam 2-0 ở trận chung kết.